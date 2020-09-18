Deu Dinamarca na etapa 19 do Tour de France/ Roglic é quase campeão

Crédito: Kragh Andersen vibra. Pela segunda vez na edição 2020 do Tour de France ele chega em primeiro (T. Camus/AFP

Soren Kragh Andersen, dinamarquês da Sunweb, venceu a etapa desta sexta-feira do Tour de France, a de número 19 (antepenúltima). O dinamarquês puxou a fuga nos quilômetros finais, abriu dianteira e venceu com muita folga, com o tempo de 3h36m33s.

Ele colocou 53s de vantagem sobre o segundo colocado, o esloveno Luka Mezgec (Mitchelton), com o belga Jasper Stuyve (Trek) chegando em terceiro uma bike atrás. Esta foi a segunda vitória de Andersen em etapas. Ele tinha vencido a etapa 12.

Primoz Roglic sobra na classificação geral

Na briga pelas camisas principais, amarela e verde, anticlímax. Na classificação geral (camisa amarela), os líderes chegaram em bloco no pelotão intermediário, 7m30s atrás do vencedor, todos com o mesmo tempo. Assim, Primoz Roglic, esloveno da Jumbo, segue com 57s de frente para o seu compatriota Tadej Pogacar (Emirates) e 1m27s de frente para Miguel Angel López, colombiano da Astana.

Como resta apenas a etapa deste sábado, um contrarrelógio, e a de domingo, plana com chegada em Paris (quando todos chegarão em bloco com o mesmo tempo e vale apenas para os sprinters pontuarem), tudo indica que Primoz Roglic será o campeão de 2020 da prova mais importante do ciclismo.

Isso ocorre porque Roglic é um contrarrelogista melhor do que Pogacar e López e é quase improvável que ele chegue com um tempo muito inferior aos dois rivais (desde que não ocorra algum acidente com o líder).

Na camisa verde, o vice-líder Peter Sagan não conseguiu desgarrar-se do líder Sam Bennett, irlandês da Quick Step, que ficou em sua roda tanto no sprint intermediário quanto na chegada. Assim, Bennet manteve a vantagem confortável na frente, 54 pontos.

Como resta apenas mais duas etapas, dificilmente Bennet perderá a camisa verde, acabando com a hegemonia de Peter Sagan, campeão por pontos em sete das últimas oito edições do Tour. E o único que não venceu, o Tour-2017, Sagan liderava quando foi desclassificado.

Etapa deste sábado

A etapa 20 do Tour de France ocorrerá hoje, um contrarrelógio de 36km entre Bourg e Champagnole, que começa às 10h30, de Brasília ( com transmissão da ESPN2). Ela definirá o vencedor da camisa amarela. Como é o melhor contrarrelogista do trio, Roglic deverá confirmar o título, mas Tadej Pocagar e Miguel Angel López ainda sonham com alguma falha mecânica ou técnica do líder.

A prova também confirmará quem é o vencedor da camisa branca de bolinhas (melhor escalador). O tempo na subida valerá os pontos que decidem o "Rei da Montanha". Apenas dois estão na briga: o equatoriano Richard Carapaz (Ineos e atual campeão do Giro da Itália) que tem 74 pontos e o vice-líder geral Tadej Pogacar, que tem 72.