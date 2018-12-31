Destaques em 2018, Didi e Thâmela querem repetir a dose em 2019

O ano de 2019 já chegou e hora de colocar no papel tudo aquilo que foi positivo no ano que passou e pensar nas possibilidades e ambições do novo ano. Para alguns atletas capixabas não faltaram conquistas em 2018. Destaque no vôlei de praia aos 18 anos, Thâmela Coradello, colecionou conquistas. Campeã do Circuito Brasileiro de Seleções Sub-19, a atleta também fez bonito no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open. A sensação é de dever cumprido, contou a atleta.

Didi, jogador de basquete do Franca, e Thâmela Coradello, fera do vôlei de praia Crédito: Divulgação

Em 2018, Thâmela superou as expectativas. De acordo com a atleta, a ascensão na carreira foi mais rápida que o previsto. Eu já almejava várias coisas, mas eu não imaginava que chegaria no Open tão rápido quanto eu cheguei. Foi um ano só de coisas boas, consegui alcançar até aquilo que eu não imaginava, destacou.

Para alcançar a excelência, os trabalhos não podem parar. E é por isso que Thâmela já tem boa parte do ano de 2019 planejado. A atleta já tem uma dupla definida para os próximos confrontos. Junto com Ingrid Louise, 19 anos, Thâmela irá se preparar para lutar pelo título do mundial sub-21.

Conheci a Ingrid nos bastidores dos campeonatos brasileiros que disputamos na base. A técnica da seleção, que agora é minha técnica, resolveu nos treinar para disputarmos juntas o mundial sub-21, explicou a atleta.

Já na primeira semana do novo ano, a atleta vai para Maringá, no Paraná, para começar os treinos. Depois Thâmela vai para o Maranhão disputar a primeira etapa do Open. Ao longo de todo o ano, a capixaba vai treinar em solo Sergipano. Eu vou para Sergipe logo depois da primeira etapa do Open. É lá que vou treinar para as outras etapas da competição, relatou.

Thâmela contou que, para 2019, o grande sonho é conquistar o mundial sub-21. Ano que vem temos o Mundial sub-21, os Sulamericanos e o Open. São muitas competições, mas é ser campeã do Mundial é o meu grande sonho para o ano que vem.

Basquete

O sucesso capixaba no ano passado não se limitou às praias. Uma outra revelação do esporte também deixou a marca do Espírito Santo nas quadras. Didi, com apenas 19 anos, já coleciona conquistas expressivas. Para o atleta do Franca a temporada de 2018 ainda não acabou, mas já pode ser considerada um sucesso.

Em 2018, Didi foi convocado para a seleção brasileira e jogou ao lado de Anderson Varejão Crédito: Barbara Grebe/CBB

Minhas maiores conquistas nesse ano foram conquistar os títulos de campeão paulista e sulamericano, além de conseguir chegar à final da Copa Super 8 de Basquete. Com apenas 19 anos, chegar a três finais consecutivas é muito importante para mim, contou o capixaba.

O atleta falou também sobre a temporada 2018/2019 do NBB, que ainda não chegou ao fim. A temporada ainda não acabou, mas estou bastante feliz, contente com meu resultado e com meu desempenho na NBB, disse. Didi afirmou que está confiante com os resultados

e acredita que conseguirá chegar à final da competição. Nossa equipe está muito focada, acredito que vamos chegar até a final. Ser campeão brasileiro com o Franca é o meu grande sonho.

Como o ano do atleta só acaba na prorrogação, os planos para 2019 ainda vão demorar um pouco para sair do papel. Para 2019, ainda não tenho muita coisa, mas pretendo ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Ainda está cedo pra falar do ano que vem, a temporada não acabou. Tenho que focar no NBB para depois focar nas coisas para a frente, disse.

Talento e muita motivação

Conquistar os holofotes do esporte aos 18 anos não é uma tarefa fácil. Para Thâmela e Didi, o caminho foi longo até que o reconhecimento chegasse de fato. Apesar da longa trajetória, mesmo com tão pouca idade, os atletas são enfáticos: o foco na carreira é fundamental.

Mais que ser bom naquilo que se faz, é preciso muita dedicação. A atleta do vôlei de praia, Thâmela Coradelo, explicou que confiar no próprio potencial faz toda a diferença na hora de alcançar resultados. Você precisa acreditar que pode. Hoje, no mundo do esporte, ninguém pega na sua mão. É preciso acreditar que as coisas vão acontecer e batalhar para que, de fato, aconteçam, disse a jovem de apenas 19 anos.

Thâmela Coradello chegou a fase principal da etapa de Vila Velha do Circuito Brasileiro Open Crédito: Matheus Vidal/Inovafoto/CBV

Didi reforçou que, todo o destaque que conquistou ao longo dos anos, foi fruto de um trabalho duro. Sou um atleta muito jovem, estou conseguindo muito destaque agora. O que eu falo para quem está começando é que devemos estar sempre determinados, focados em um objetivo, afirmou.