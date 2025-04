Vôlei de Praia

Depois de quatro anos, Alison 'Mamute' e Álvaro voltam a jogar juntos

Capixaba e paraibano representaram o Brasil nas Olimpíadas Tóquio, agora vão disputar a etapa da AVP da Califórnia, neste sábado (12)

Quatro anos depois, Alison e Alvaro Filho voltam a jogar juntos. Desta vez na AVP. (Divulgação Wander Roberto-COB e MPC Rio Com)

O vôlei de praia brasileiro vai marcar presença com uma dupla olímpica na primeira etapa da AVP 2025, circuito americano da modalidade. O capixaba Alison e o paraibano Álvaro Filho, parceiros nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, estão inscritos no torneio que será disputado neste sábado (12), em Huntington Beach. A estreia será diante dos americanos Hagen Smith e Logan Webber às 12h.

Esta será a terceira temporada do ‘Mamute’, campeão olímpico no Rio-2016 e prata em Londres-2012, com um histórico de três títulos, seis pódios e 44 vitórias em 12 etapas. Quatro anos depois, um reencontro especial em areias estadunidenses, e ao lado do parceiro com quem conquistou a quinta colocação nos Jogos de Tóquio.

"Vai ser bacana reeditar essa parceria com o Alvinho, um amigo que o esporte me deu e com quem vivi momentos importantes da minha carreira. Estamos sempre nos falando e surgiu essa oportunidade de retomar a dupla, de voltar a jogar junto. Treinamos durante a semana e estou bem animado, conhecemos um ao outro pelo olhar dentro da quadra, espero que a gente faça um bom torneio, consiga jogar em alto nível", afirmou Alison.

Alison vem de bom resultado na etapa de Saquarema do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no último fim de semana, quando subiu ao pódio ao lado de Igor com o terceiro lugar do torneio. Este foi o 136º pódio da carreira do capixaba, o 66º em campeonatos nacionais.

