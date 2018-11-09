Delegação capixaba de malas prontas para os Jogos Escolares da Juventude

Os Jogos Escolares da Juventude chegaram à etapa nacional e, na próxima segunda-feira (12), a delegação capixaba embarca em busca de medalhas para Natal, no Rio Grande do Norte. O grupo conta com 250 atletas que disputarão as 14 modalidades coletivas e individuais nas categorias Infantil (12 a 14 anos) e Juvenil (15 a 17 anos).

Delegação do Estado está de malas prontas rumo a Natal, no Rio Grande do Norte Crédito: Paulo Sena/Sesport

A competição será dividida em três blocos: de 13 a 15 de novembro começam as disputas de Ciclismo, Ginástica Rítmica, Natação, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia e Xadrez. Entre os dias 16 e 20, é a vez do Atletismo, Badminton, Futsal, Judô e Voleibol. Para finalizar o evento, do dia 21 ao dia 25 acontecem os jogos de basquete, handebol, além das batalhas de judô e luta.

Nas disputas coletivas, nove equipes representarão o Espírito Santo nas categorias Infantil e Juvenil. (Confira a lista abaixo).

O evento é organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e terá a participação de 5 mil atletas dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal e de uma delegação do Japão. Os jogos deste ano são considerados os maiores da história da competição.

INFANTIL

Basquete feminino: Escola Nice de Paula (Vila Velha)

Handebol feminino: Castro Alves (Cariacica)

Handebol masculino: Castro Alves (Cariacica)

Futsal masculino: Colégio Passionista (Cariacica)

JUVENIL

Handebol feminino: Castro Alves (Cariacica)

Handebol masculino: Castro Alves (Cariacica)

Vôlei masculino: Colégio Victorio Bravim (Marechal Floriano)

Basquete feminino: Colégio Marista (Vila Velha)