Definidos os times que farão as finais regionais do Campeonato Rural

Jaguaré e Itaguaçu, no Norte. Anchieta e São José do Calçado, no Sul. Estes são os municípios que farão as finais regionais do Campeonato Rural (as semifinais gerais). As quatro equipes garantiram a classificação após a disputa dos jogos de volta das quartas de final, realizados no último fim de semana (09 e 10).

Destaque para Itaguaçu e São José do Calçado, que, após vencerem os confrontos de ida contra Pancas e Presidente Kennedy, respectivamente, conquistaram mais um triunfo, só que fora de casa. Os broinhas, como carinhosamente são conhecidos os calçadenses, ganharam por 1 a 0 (4 a 0 na partida de ida). Já os itaguaçuenses não tiveram dó de uma das seleções mais fortes da competição até então: 4 a 0 (na ida, 3 a 0).

O time de São José do Calçado está na semifinal do Campeonato Rural Crédito: Divulgação/Sesport

Ainda no sábado (09), em Ecoporanga, Jaguaré, que havia vencido a ida por 4 a 1, conseguiu a vaga após segurar a forte seleção da casa, protagonista de viradas impressionantes em fases anteriores contra Montanha e Barra de São Francisco. Os ecoporanguenses chegaram ao placar de 2 a 0, mas a vaga ficou mesmo é com o time do atacante Paulinho Pimentel.

Na única partida disputada no domingo (10), Ibatiba e Anchieta empataram por 1 a 1. Como a seleção do município litorâneo havia vencido a primeira partida por 3 a 0, acabou garantindo a vaga com o resultado.

Quarta Fase/Quartas de final  Resultados

Chave Norte

Ecoporanga 2 x 0 Jaguaré (Ida: Jaguaré 4 x 1 Ecoporanga)

Pancas 0 x 4 Itaguaçu (Ida: Itaguaçu 3 x 0 Pancas)

Chave Sul

Ibatiba 1 x 1 Anchieta (Ida: Anchieta 3 x 0 Ibatiba)

Presidente Kennedy 0 x 1 São José do Calçado (Ida: São José do Calçado 4 x 0 Presidente Kennedy)

Próximos jogos

Semifinais gerais/finais regionais





Chave Norte

16/06 (sábado) - 14h

Jaguaré x Itaguaçu

23/06 (sábado) - 14h

Itaguaçu x Jaguaré

Chave Sul

16/06 (sábado) - 14h

São José do Calçado x Anchieta

23/06 (sábado) - 14h