De volta à Viena, onde foi campeão, André aposta em evolução com Alison

André Stein e Alison estreiam nesta quinta-feira no Major 5 estrelas de Viena Crédito: Vlastimil Vacek/FIVB

Viena traz boas muitas lembranças a André Stein. Em 2017, ao lado do carioca Evandro, o jovem capixaba alcançou o ponto mais alto da carreira, vencendo os anfitriões Doppler e Horst para conquistar o título da Copa do Mundo. Em 2018, agora ao lado de Alison, com quem vai lutar por uma vaga em Tóquio-2020, ele quer escrever uma nova história na capital austríaca.

O campeonato, etapa Major 5 estrelas, tem a chave principal iniciando nesta quinta-feira (02). A dupla capixaba enfrenta Varenhorst/Bouter (Holanda) pelo Grupo F. As expectativas são as melhores possíveis.

"Carrego as melhores lembranças de Viena, as melhores da minha carreira. Lembro da arena lotada, uma energia muito forte, e foi legal reencontrar alguns fãs aqui na Áustria depois que chegamos. Isso é algo que marca bastante. Estamos num momento de amadurecimento do time e a preparação foi muito boa. Estamos melhorando, entrosando, é normal. Viena é um lugar especial e temos expectativas muito boas mas, claro, é outro ano, outro campeonato, outra história, sabemos disso. Que possamos escrever uma história bacana", frisou André.

No ano passado, André e Evandro foram campeões mundiais em Viena Crédito: Divulgação/FIVB

O Mamute também aposta em crescimento do time, que foi formado há cerca de dois meses. Com três pódios no país (bronze, prata e o ouro em 2014), Alison sabe que é preciso paciência e tranquilidade para que a sintonia da dupla esteja cada vez mais afinada.

"Tivemos um período de treinos muito bom em Vila Velha. Estamos iniciando a parceria, sem cobranças ou pressões exageradas, porque é um momento de ajustes, de encaixar estratégias e fortalecer o sistema de jogo. André é uma realidade, um jogador que deixou de ser promessa e sabemos do potencial do nosso time. Nosso foco no momento está em trabalhar duro, concentrar e pensar que evolução, consistência e equilíbrio são coisas que virão com o tempo."