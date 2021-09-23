De virada, Brasil vence o Japão e se classifica para as quartas da Copa do Mundo de futsal

O Brasil conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de futsal ao vencer o Japão por 3 a 2, nesta quinta-feira, em Kaunas, na Lituânia. Com gols de Ferrão, Leozinho, Pito e Gadeia, os brasileiros viraram contra os japoneses, que marcaram com Hiroshi e Nishitani.ABRIU O PLACARNo início do primeiro tempo, o Japão conseguiu levar a melhor sobre o Brasil, e furou o bloqueio dos brasileiros para marcar o primeiro gol do confronto. Higor lançou para Hiroshi, que contou com falha de Guitta para fazer o gol dos japoneses.
EMPATELogo na seguida do primeiro gol do confronto, o Brasil conseguiu fazer uma boa jogada para empatar o jogo. Dois minutos depois dos japoneses, os brasileiros marcaram após Guitta lançar para Ferrão, que fez um bom chute para deixar tudo igual.
VIRADAO gol da virada dos brasileiros chegou apenas na segunda etapa, quando a bola chegou para Leozinho recebeu no lado esquerdo e fez boa jogada, driblando Higor e finalizando para dentro da rede, colocando o 2 a 1 a favor do Brasil no placar.
GOLS NO FIMApós o segundo gol, a partida seguiu equilibrada, com as duas equipes gerando perigo no campo de ataque. O Brasil, porém, conseguiu levar a melhor, e marcou com Pito. O Japão, porém, mostrou que estava vivo no jogo, e descontou logo na sequência com Nishitani. Nos segundos finais, Gadeia fechou a conta e fez o 4 a 2 para o Brasil.
SEQUÊNCIACom a vitória nesta quinta-feira, o Brasil conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. Os brasileiros enfrentarão o Marrocos na próxima fase, em partida que ocorre às 10h (de Brasília) deste domingo. Outro confronto já definido da próxima fase será entre Rússia e Argentina. O Cazaquistão também está classificado e aguarda o adversário. AS EQUIPESBrasil: Guitta, Rodrigo, Gadeia, Dyego e Ferrão. Entraram: Marlon, Bruno, Leandro Lino, Leozinho, Rocha, Pito, Arthur e Dieguinho. Técnico: Marquinhos Xavier.
Japão: Higor, Shimizu, Rafael Henmi, Nishtitani e Arthur Oliveira. Entraram: Hoshi, Yagi, Minamoto, Murota, Kato, Hoshi e Morimura. Técnico: Bruno Garcia.