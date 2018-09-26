De virada! Brasil vence a Rússia no tie-break pelo Mundial de Vôlei

A Seleção Brasileira masculina de vôlei venceu mais uma no Campeonato Mundial 2018. A equipe conseguiu uma virada sobre a Rússia, que chegou a estar na frente por 2 sets a 0. Com parciais de 20-25, 21-25, 25-22, 25-22 e 15-12, os comandados do técnico Renan Dal Zotto viraram o placar e venceram o jogo por 3 sets a 2.

Seleção comemorou muito a importante vitória Crédito: FIVB/Divulgação

"A gente começou a dar uma encarada neles, todo mundo que veio ajudou muito e hoje todo mundo tá de parabéns", declarou Douglas, ao SporTV 2.

O jogo teve muito equilíbrio, mas a Rússia conseguiu aproveitar melhor as oportunidades iniciais e obteve mais vantagem sobre o Brasil nos dois primeiros sets. A partir do terceiro set a Seleção Brasileira mostrou seu poder de reação e dominou a partida.

"Foi difícil, a gente estudou a questão do bloqueio deles, é o que alimenta o time deles. É difícil de passar, mas no geral acho que eu particularmente consegui cumprir bem meu papel. Tem muita coisa para melhorar, mas estamos no caminho certo", Wallace, sobre a virada e o bloqueio russo.

O JOGO





A partida começou com a equipe brasileira abrindo o placar. No entanto, os Russo empataram e foram mantendo a partida bastante equilibrada. A Rússia chegou a abrir 11 a 9 sobre o Brasil, mas a equipe do técnico Renan Dal Zotto conseguiu empatar em 13 a 13. Apesar de equilibrado, o primeiro set foi melhor para os russos, que voltaram a abrir vantagem com 20 a 17 fecharam o set em 25 a 20.

No segundo set o Brasil voltou melhor, mostrando reação e abriu 6 a 4, mas a Rússia não deixou a vantagem ficar maior e empatou o set 6 a 6. Aí veio a reação brasileira. Após abrir 8 a 6, os russos chegaram ao sétimo ponto e a Seleção Brasileira começou a abrir uma vantagem maior, chegando a 11 a 8. O russo empataram e a partir daí recuperaram o equilíbrio da partida. Só conseguindo grande vantagem no fim e fechando o set em 25 a 21.

Seleção também sofreu com o forte bloqueio russo Crédito: FIVB/Divulgação

O terceiro set foi da reação completa da equipe brasileira. A partida iniciou equilibrada, mas o clima esquentou. As equipes levaram cartão amarelo por conta de muita discussão em quadra. A Seleção Brasileira saiu na frente e chegou a abrir 10 a 6 sobre os russos antes da parada técnica. Na volta a equipe de Renan Dal Zotto mostrou ainda mais força, abrindo 12 a 7 sobre a equipe russa. A Rússia se manteve muito bem no bloqueio, mas alguns erros de saca colocaram a equipe do Brasil na frente. A partir do 15º ponto, as equipes deixaram a partida mais equilibrada. Mas o set point foi do Brasil, fechando em 25 a 22.

O quarto set começou equilibrado, assim como os outros. Os russos abriram o placar, mas logo a Seleção Brasileira retomou o rumo da partida. O equilíbrio do set foi tanto que as equipes não conseguiam abrir mais de um ponto de vantagem. Apenas a partir do 15º ponto a equipe de Renan Dal Zotto conseguiu abrir três pontos de vantagem, no entanto os russos reagiram e empataram a partida em 20 a 20. Parada técnica e na volta, os russos tomaram a frente. O time brasileiro, retomou a partida, e chegou a 23 a 21. A Rússia pediu tempo, mas não adiantou. Wallace marcou mais um, de saque mantendo o Brasil com vantagem no set: 24 a 21. Os russos reagiram e diminuíram a vantagem brasileira chegando a 24 a 23. Brasil pediu tempo. Na volta, Volkov sacou para fora e após desafio pedido pelo árbitro da partida, foi confirmado o ponto do Brasil: 25 a 23.

O último set foi surpreendente para a Seleção Brasileira. A equipe começou muito bem e, apesar das tentativas russas, se manteve melhor no set. A pesar da pontuação equilibrada, a Seleção Brasileira estava muito mais confiante no tie-break. Abriu 8 a 6 e logo depois, chegou a diferença de três pontos em 11 a 8 e quando a Rússia chegou perto de empatar 11 a 10, abriu vantagem novamente com 13 a 10. O Brasil chegou ao match point, mas em erro de saque brasileiro, a Rússia conseguiu diminuir a vantagem: 14 a 11. Renan pediu tempo técnico e na volta, ponto para a Seleção Brasileira: 15 a 11.

PRÓXIMOS PASSOS





A Seleção Brasileira volta a quadra na sexta-feira, às 11h de Brasília para enfrentar a equipe dos Estados Unidos ainda pela terceira fase do Campeonato Mundial. Nesta quinta-feira, a Rússia enfrenta a equipe americana e caso seja derrotada, o Brasil já entra em quadra classificado na próxima sexta-feira.