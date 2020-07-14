Corrida online incentiva a prática esportiva na quarentena

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O isolamento social causado pela pandemia do COVID-19 tem afetado, principalmente, os atletas. A prática de atividade física foi muito prejudicada com as medidas tomadas pelas autoridades de saúde. Para incentivar o exercício com segurança, a Poker promove a "Poker Running Day #EmCasa", uma corrida estacionária, um formato completamente novo de atividade física adaptado ao contexto atual e que conta com a parceria do SESC/RS. O evento acontecerá no dia 20 de julho, às 20h, em uma transmissão na página do Facebook Poker Esportes.

A corrida estacionária é uma modalidade que simula uma corrida ao ar livre, mas sem sair do lugar e pode ser feita dentro de casa ou no pátio, basta assistir à transmissão ao vivo. A ideia é que os participantes de todo o Brasil se reúnam de forma virtual e mantenham o treino em dia.

Para realizar a inciativa, a Poker Esportes vai montar um estúdio de onde será transmitida a live, simulando uma corrida, que passará por pontos turísticos de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre, com um percurso de seis quilômetros. Para animar os internautas durante a live, haverá a interação ao vivo, com a participação de atletas patrocinados da Poker, como o goleiro Paulo Victor, do Grêmio, e o nadador André Pereira. A programação contará ainda com aulão de aquecimento, sorteio de brindes e alongamento.

Para a inscrição, que é gratuita, basta acessar o site www.poker.esp.br e realizar um rápido cadastro. Os participantes inscritos que estiverem online durante a transmissão concorrem a produtos Poker como máscaras de proteção, luvas de bike, camisas de corrida, camisas térmicas, squeezes e até inscrições cortesia para participação do Poker Running Day presencial - suspenso temporariamente devido à pandemia da Covid-19.