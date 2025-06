Litoral Capixaba

Conhece a backwash? Onda de retorno surpreendeu surfista em Guarapari

O surfista e guarda-vidas Alan Marcelino surfava na Praia do Morro quando foi arremessado para o alto

Um momento inusitado marcou a manhã desta quarta-feira (4) na Praia do Morro, em Guarapari. O surfista e guarda-vidas Alan Marcelino foi surpreendido por uma onda conhecida como backwash — um fenômeno que ocorre quando a água retorna ao mar após a arrebentação da onda principal, formando uma nova onda em sentido contrário. >

“Tinha só meia hora de surfe e esse tipo de retrocesso não é tão comum ali. Ele acontece, mas não frequentemente. Eu peguei a esquerda e comecei a surfar, aí de repente veio uma onda em direção contrária. Tentei até me ejetar, mas não deu tempo. Em frações de segundo, ela explodiu, deu um retrocesso muito grande e acabou sendo bem inusitado. Confesso que ardeu um pouco, porque como vocês podem ver, ela me ejetou pra cima”, relatou.>

Apesar do susto e do impacto, Alan não se feriu. O episódio chamou atenção de outros frequentadores da praia e de surfistas que estavam no local.>