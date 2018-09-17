Conheça as propostas dos candidatos ao governo do Estado para o esporte

Trabalhar com o desenvolvimento do esporte no Espírito Santo é um desafio que certamente será árduo para o próximo governador do Estado. Nas diversas áreas que a atividade precisa ser relevante, os resultados se mostram insatisfatórios. No cenário de alto rendimento, o Espírito Santo não se vê representado nas principais competições do país. Não tem um time na Série A do Campeonato Brasileiro e não está presente em campeonatos importantes como a Superliga de Vôlei, o Novo Basquete Brasil (NBB), entre outros.

Candidatos ao governo do ES Crédito: Reprodução

É claro que temos boas referências nacionais como o nadador João Gomes, o velocista Paulo André Camilo e os pugilistas Esquiva e Yamaguchi Falcão. Todos marcados por uma triste coincidência. Tiveram que deixar o Estado e treinar em outros centros esportivos para buscar crescimento nas respectivas modalidades.

Ao lembrar do esporte como uma importante ferramenta de inclusão é possível perceber que em comunidades mais carentes, o incentivo à prática esportiva ainda é escasso e ineficaz para cumprir o objetivo de transformação social. Fragilidades estas que podem ser reduzidas com o apoio do governo, uma vez que sejam desenvolvidas políticas públicas de incentivo ao esporte e projetos que alcancem atletas de alto rendimento.

Com base nesta realidade, o Gazeta Online e o Globoesporte.com/es formularam cinco questões aos candidatos ao governo do Espírito Santo. Renato Casagrande (PSB), André Moreira (PSOL), Aridelmo Teixeira (PTB), Rose de Freitas (Podemos), Jackeline Rocha (PT) e Carlos Manato (PSL) têm a oportunidade de apresentar propostas para o Esporte.

QUESTIONAMENTOS AOS CANDIDATOS

1 - O estádio Kleber Andrade foi oficialmente reinaugurado no dia 27 de dezembro de 2014. A reforma custou cerca de R$ 180 milhões mas até hoje o estádio ainda não foi finalizado. Falta placar eletrônico, escadas rolantes do campo para o vestiário e uma série de ajustes. Na gestão atual, a Secretaria de Esportes pensou até em privatizar o estádio. Outras praças também precisam de reformas, como o Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, que possui pista de caminhada feita de tijolos. Qual será a postura do candidato com relação a esses centros?

André Moreira (PSOL): "Primeiramente, é preciso destacar que o Kléber Andrade é o Cais das Artes de Renato Casagrande (PSB). A diferença é que, de forma mal-ajambrada, o ex-governador conseguiu inaugurar a obra no apagar das luzes do seu governo. É importante esclarecer essa questão porque o PSOL não investiria R$ 180 milhões num estádio. Daríamos preferência a praças esportivas em bairros pobres e usaríamos o esporte como ferramenta de inclusão social. Quantas praças de esportes poderiam ser construídas com R$ 180 milhões?"

Aridelmo Teixeira (PTB): "A prioridade do nosso governo não é essa. Em primeiro plano, a nossa principal prioridade é promover o esporte associado com a rede de educação. Então nós vamos priorizar e garantir primeiramente que todas as escolas tenham todos os equipamentos necessários para a prática do esporte. Nós só vamos priorizar essas grandes reformas depois de suprir todas as escolas esses equipamentos, depois, com a formação dessa base, teremos a cultura do esporte para preencher essas praças maiores".

Carlos Manato (PSL): "Com relação ao Kléber Andrade, caso consiga o interesse de alguma empresa, minha intenção é privatizar. O custo de manutenção do estádio é muito alto. Com relação ao Centro de Treinamento, é um assunto a ser discutido com as pessoas que estiverem trabalhando comigo, na Secretaria de Esportes".

Jackeline Rocha (PT): "Tais obras precisam ser finalizadas, e nos comprometemos a realizar todos os esforços necessários para tanto. Completas, são arenas que possuem grande valor turístico e cultural, e podem ser utilizadas também para a geração de renda. Irei me tornar articuladora em prol do futebol capixaba, para angariar patrocínios das empresas privadas, além de garantir repasse das empresas públicas, como Banestes e Cesan. Sou torcedora do Colatina, torço, e lutarei por um futebol capixaba cada vez mais forte".

Renato Casagrande (PSB): "Entregamos o Kleber Andrade praticamente pronto, faltando apenas alguns itens e ajustes. O contrato estava em vigência e havia recursos para a finalização. Vamos realizar as adequações necessárias para que o estádio possa se consolidar como um importante espaço esportivo e cultural do Estado. Da mesma forma, iniciamos a reforma e a ampliação do Centro Olímpico. Concluímos alguns espaços e deixamos outros em andamento. Vamos retomar essas obras, promovendo as alterações necessárias, e concluí-las".

Rose de Freitas (Podemos): "Temos de ter um tratamento especial com o Esporte. Sabemos que nós temos todas as qualidades, mas nada acontece. Precisamos que o Esporte capixaba seja mais incentivado e divulgado. Temos muitas potencialidades no futebol, revelamos bons atletas em todas as modalidades. Mas não há cuidado, por exemplo, em buscar revelações nos campeonatos de várzea. Quanto às obras, nós temos de terminar o que começou. Vamos combater a sonegação e, com isso, tenho certeza, teremos recursos para terminar as obras".

2 - Nos últimos quatro anos, a pasta de Esportes teve sete secretários, todos sem nenhuma afinidade com o meio esportivo. A secretaria sofreu com o descaso e com a ausência de continuidade no trabalho. Por conta disso, algumas competições foram atrasadas e um clube de futebol americano perdeu parte de um subsídio necessário para disputar um campeonato nacional. Como o candidato pretende lidar com a pasta e quais nomes poderiam assumir?

André Moreira (PSOL): "A descontinuidade ocorre porque os governantes usam os cargos, especialmente no primeiro escalão, como balcão de negócios para pagar favores políticos. Isso põe em xeque os projetos desenvolvidos por essa pasta. A Secretaria de Esportes, sob gestão do PSOL, dará preferência a projetos que funcionem como ferramenta de inclusão social. Nosso compromisso prioritário será sempre com os mais pobres, com o esporte amador. E não com atletas de alto desempenho que estão prestes a se profissionalizar."

Aridelmo Teixeira (PTB): "A pasta de esportes não pode estar desconectada com a pasta da educação. O que nós temos que desenvolver é a cultura do esporte, primeiramente, dentro das escolas, então a minha prioridade no meu governo será reintroduzir essa cultura esportiva dentro das escolas públicas. Os equipamentos e a atenção estarão voltados justamente para que isso aconteça. As modalidades esportivas terão que sobreviver procurando a iniciativa privada, porque com o dinheiro do governo a prioridade é educação."

Carlos Manato (PSL): "Ainda não temos nomes definidos. Vou conversar com as pessoas conhecidas na área. Pessoas que tenham ligação e vontade de trabalhar com o esporte capixaba e fazê-lo crescer. Mas prefiro não citar nomes, por enquanto. Como eu tenho afirmado, meus secretários terão que ter conhecimento na área em irão trabalhar e não poderão sair no meio do mandato para disputar eleições para outros cargos."

Jackeline Rocha (PT): "Tratamos o esporte com seriedade, e nosso plano de governo prova isso. Vimos nos últimos anos, repetição dos nomes, em diversas pastas. Faremos, portanto, as avaliações necessárias. Encaramos a política pública do esporte com dois vieses: uma para prevenção, enquanto política social, e o outro viés, incentivo ao esporte de alto rendimento. Nesse sentido, garantimos que o secretário será escolhido com muita responsabilidade."

Renato Casagrande (PSB): "Não estamos discutindo nomes para a equipe. Mas posso garantir que vamos trabalhar com base em um projeto construído com a participação do próprio setor. Em nossa gestão, apoiamos muito o esporte, porque entendemos que ele é um forte instrumento de inclusão social e de projeção do Estado. Vamos retomar as parcerias, apoiando atletas de diferentes modalidades; promover eventos e competições; e investir em equipamentos públicos para a prática desportiva em diferentes regiões do Espírito Santo."

Rose de Freitas (Podemos): "Não há a possibilidade de se falar em nomes agora. Seria até insensatez. Temos de nos reunir com comunidades, lideranças esportivas, tanto no âmbito do futebol quanto de outras modalidades. Vamos criar metas na secretaria para incentivamos e divulgarmos o esporte."

3 - Atualmente, o esporte do Espírito Santo possui destaque em poucas modalidades. O Estado não tem um time na Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro e não está representado nas principais ligas nacionais (Superliga de Vôlei, Novo Basquete Brasil e Liga Futsal). Os atletas que conseguiram bons resultados foram obrigados a deixar o Estado para treinar em outras cidades. Quais ações podem ser desenvolvidas para reerguer o esporte local?

André Moreira (PSOL): "Essa questão não pode ser assumida pelo Estado, que precisa destinar os recursos para assegurar o acesso ao esporte, sobretudo da juventude. O Estado tem de investir, por exemplo, no fomento de jogos intermunicipais na rede pública de ensino, no esporte amador. O investimento em clubes de futebol, vôlei e outras modalidades deve partir das federações, clubes e empresas."

Aridelmo Teixeira (PTB): "Entendo que a principal ação para que isso aconteça é aproximar o empresariado do esporte via uma motivação feita pelo governo. Por outro lado, essa é uma atividade que a iniciativa privada tem que abraçar, então nós vamos incentivar a iniciativa privada a participar mais ativamente desse processo para dar maior apoio aos atletas do nosso Estado."

Carlos Manato (PSL): "Como falei antes, ainda vou escolher a equipe que vai trabalhar comigo nessa área, caso eu seja eleito. Depois de definir a equipe, conversarei com os integrantes, para definirmos quais as medidas necessárias que devem ser implementadas, para melhorar essa situação. Gente que está envolvida com o esporte, com certeza poderá me dar um feedback muito melhor."

Jackeline Rocha (PT): "Em nosso programa de governo, temos três pontos principais quando tratamos de esporte. Nos comprometemos com o fortalecimento das políticas públicas para desenvolvimento de todas as modalidades esportivas tradicionais no Estado, incentivo ao esporte de alto rendimento, e a implementação de novos espaços esportivos para desenvolvimento das modalidades. O Espírito Santo é um celeiro de craques, com nomes como Natália Gaudio, Alison, Richarlison, e tantos outros... O investimento deve ser contínuo."

Renato Casagrande (PSB): "Em nossa gestão, oxigenamos programas importantes de suporte e incentivo aos atletas, como o Compete e o Bolsa Atleta. Vamos ampliar essas ações, apoiando não só os atletas com potencial para atividades esportivas de alto desempenho como também seus técnicos, em Centros de Treinamento. Também vamos buscar parcerias com a iniciativa privada para garantir a participação dos nossos atletas em competições nacionais e internacionais e estimular a criação de escolas e centros desportivos."

Rose de Freitas (Podemos): "Vamos incentivar os atletas e divulgar a qualidade do nosso esporte. Nos cabe internamente termos essa capacidade. Os atletas precisam se sentir valorizados para competir em alto nível. Precisamos mostrar todas as nossas potencialidades no Espírito Santo. Não temos somente praias, que são maravilhosas, claro. Mas temos montanha, cultura, turismo religioso, a melhor moqueca, o maior café do mundo e atletas espetaculares."

4 - O programa Bolsa Atleta é um dos pontos fortes da Secretaria de Esportes. Entretanto, a iniciativa falha com relação à abrangência e principalmente em critérios de seleção, uma vez que em uma ocasião, um jogador de futebol com salário acima da média foi selecionado para o programa. Existe uma preocupação em aperfeiçoar esse incentivo aos atletas?

André Moreira (PSOL): "Mais uma vez, vou reafirmar nossa posição em priorizar o acesso ao esporte à população em geral. Para nós do PSOL, o esporte, assim como a cultura ou o lazer, deve funcionar como ferramenta de inclusão. Por isso é importante efetivar políticas públicas para jovens nessas áreas como forma de prevenção de problemas relacionados às drogas e outros fatores de exclusão social."

Aridelmo Teixeira (PTB): "É um programa que precisamos discutir com os envolvidos de que forma ele poderá ser aperfeiçoado para que atinja aos objetivos e beneficie realmente quem precisa."

Carlos Manato (PSL): "O programa, como qualquer outro que envolva verbas públicas, tem que ser fiscalizado, para que não ocorram equívocos e desvios como esse. Não pode ser feito no estilo "amigo do rei". Tem que ver quem merece receber a ajuda, pela necessidade e capacidade de retorno."

Jackeline Rocha (PT): "Deve ser realizado estudo dos graus hierárquicos valores para obtenção da bolsa, e, caso necessite, revisão dos critérios de divisão do incentivo aos atletas. Toda forma de injustiça, em nosso governo, será revista. Todas as políticas públicas, comigo, terão transparência para a sociedade. Nem os atletas, nem as de federações e nem os amantes do esporte local conhecem os beneficiados com a bolsa atleta. É essencial abrir, para todas as modalidades, para que a sociedade tome conhecimento sobre."

Renato Casagrande (PSB): "O Bolsa Atleta é um programa consolidado e com bons resultados. Os critérios de seleção são claros e precisam ser respeitados, a fim de que o benefício seja concedido a quem realmente precisa. Vamos criar uma comissão para avaliar e adequar o processo de concessão da bolsa, corrigindo possíveis distorções e garantindo ao atleta o apoio necessário a seu treinamento e participação em intercâmbios e competições."

Rose de Freitas (Podemos): "Nós vamos corrigir tudo aquilo que houver distorções. Bolsa Atleta tem de ser para quem precisa. A ideia é transformar a carreira dos atletas por meio da bolsa, para que eles possam competir, divulgar o Esporte do nosso Estado, incentivar novas gerações. Temos de corrigir as distorções do programa e também ampliá-lo."

5 - O processo de revelar talentos esportivos começa no ambiente escolar. Existem propostas de investir no desenvolvimento de jovens talentos em competições no calendário estudantil?

André Moreira (PSOL): "O esporte é sempre uma boa alternativa para a promoção da vida nas comunidades periféricas e pode ser estratégico para prevenir a violência, em contraposição à política de guerra às drogas que mata, especialmente, negros, pobres, jovens da periferia todos os dias. Vamos fazer investimentos humanos e de infraestrutura na educação para que as escolas públicas estaduais possam desenvolver atividades esportivas de boa qualidade aos alunos e alunas. A realização de ligas intermunicipais pode ser uma boa alternativa para fortalecer a prática esportiva."

Aridelmo Teixeira (PTB): "Todos os caminhos do nosso governo passam pela educação de qualidade. Então, dessa forma, vamos intensificar, em parceria com a Secretaria de Educação, uma ampla base de fomento ao esporte dentro das escolas, incentivando a prática de várias modalidades esportivas. Esporte gera resiliência, e resiliência forma um cidadão melhor."

Carlos Manato (PSL): "Tenho projetos de incentivar a prática esportiva nas comunidades e escolas. Vamos buscar parcerias para isso, com escolas, associações de moradores e igrejas. A iniciativa privada também será bem-vinda nas parcerias. Pretendo implantar oficinas em presídios, para que presos de baixa periculosidade possam trabalhar, inicialmente produzindo materiais esportivos, como bolas e redes. Esse material será doado para as instituições que aderirem aos projetos, para uso dos participantes."

Jackeline Rocha (PT): "Teremos a ampliação, daremos apoio e fortaleceremos o calendário esportivo estudantil. Eu mesma já fui atleta quando ainda estava na escola, e sei como o esporte é importante para o desenvolvimento pessoal e social de cada um que o pratica. Faz parte do nosso plano de governo, também, a implantação de programas esportivos em áreas vulneráveis, para desenvolvimento do esporte e lazer, visando qualificar o tempo livre das crianças e adolescentes, elevando o bem-estar social de todos os capixabas."

Renato Casagrande (PSB): "Temos consciência da importância do estímulo às atividades esportivas nas escolas, não só para o desenvolvimento de talentos, mas como forma de inclusão social e geração de oportunidades. Vamos estimular a prática de esportes, especialmente nas escolas da rede pública; ampliar os jogos escolares, inclusive nas modalidades paraolímpicas; construir, em parceria com as prefeituras, equipamentos para a prática desportiva em todo o Estado; e fomentar a criação de escolas e centros esportivos."

Rose de Freitas (Podemos): "Como divulguei em minhas metas de governo, teremos escolas completas e integradas, para que os alunos não se sintam desmotivados no aprendizado. Vamos ter acompanhamento cuidadoso nas atividades escolares e nos reunir com as comunidades para saber quais os interesses das práticas esportivas e culturais para serem difundidas dentro da escola. Uma questão muito importante. Quando falamos de esporte também falamos de saúde. Alunos que praticam alguma modalidade aprendem mais."