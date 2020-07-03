Confederação cria mapa com campos de golfe abertos durante pandemia

Crédito: Será possível verificar a situação de campos de golfe pelo Brasil (Divulgação/CBGolfe

A Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe) criou um mapa interativo com o status de abertura dos campos pelo país, já que, durante a pandemia do coronavírus, eles ficaram fechados. Nesta sexta, dos 113 clubes pelo Brasil, 62 estão abertos para jogos recreativos.

Esses campos de golfe abertos seguem protocolo de segurança, como restrição no número de jogadores, por exemplo. Outros 41 locais estão fechados e dez estão abertos sem restrições ao número de jogadores em campo, lembrando que nenhum campo está aberto para competições no momento.

O mapa interativo pode ser acessado pelo site da CBGolfe e será atualizado semanalmente para que os golfistas acompanhem a situação da modalidade no país. Em maio deste ano, durante isolamento social, a CBGolfe divulgou um guia de recomendações para a prática do golfe recreativo durante o período, deixando claro, no entanto, que as recomendações gerais dos órgãos governamentais de saúde são a prioridade.