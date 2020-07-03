Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Confederação cria mapa com campos de golfe abertos durante pandemia

Mapa é interativo e será atualizado semanalmente pela CBGolfe para que golfistas entendam o cenário durante o isolamento por conta do coronavírus no Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jul 2020 às 17:14

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 17:14

Crédito: Será possível verificar a situação de campos de golfe pelo Brasil (Divulgação/CBGolfe
A Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe) criou um mapa interativo com o status de abertura dos campos pelo país, já que, durante a pandemia do coronavírus, eles ficaram fechados. Nesta sexta, dos 113 clubes pelo Brasil, 62 estão abertos para jogos recreativos.
Esses campos de golfe abertos seguem protocolo de segurança, como restrição no número de jogadores, por exemplo. Outros 41 locais estão fechados e dez estão abertos sem restrições ao número de jogadores em campo, lembrando que nenhum campo está aberto para competições no momento.
O mapa interativo pode ser acessado pelo site da CBGolfe e será atualizado semanalmente para que os golfistas acompanhem a situação da modalidade no país. Em maio deste ano, durante isolamento social, a CBGolfe divulgou um guia de recomendações para a prática do golfe recreativo durante o período, deixando claro, no entanto, que as recomendações gerais dos órgãos governamentais de saúde são a prioridade.
Ainda, vale lembrar que o golfe tem certas particularidades, como a prática ao ar livre, sem contato físico entre os atletas e com certo distanciamento social entre os praticantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A missão da Artemis 2 em imagens, do lançamento à Lua ao retorno à Terra
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA
Fiéis lotam a Segunda Ponte durante a Romaria dos Homens
Festa da Penha: A Gazeta transmite ao vivo a Romaria dos Homens

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados