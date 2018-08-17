Competições no Estado terão premiações iguais entre homens e mulheres

repercussão negativa da disparidade na premiação entre homens e mulheres da etapa da Barra do Jucu do Campeonato Brasileiro de Bodyboard nesta semana resultou na equiparação dos valores e gerou muita repercussão nas redes sociais.

Competidoras da etapa capixaba do Campeonato Brasileiro de Bodyboard foram recebidas pelo governador Paulo Hartung, no Palácio Anchieta Crédito: Leonardo Duarte/Secom ES

Nesta quinta-feira (16), mais uma vitória para as mulheres na luta por igualdade. Isso porque elas receberam a garantia do Governo do Estado de que todas as competições apoiadas pela Sesport terão premiações iguais. A medida é válida para todas as modalidades. Dezessete atletas do boadyboarding, na categoria feminino, foram recebidas pelo governador Paulo Hartung, no Palácio Anchieta.

"O inconformismo do governador e o diálogo do secretário com a Confederação foram fundamentais e eram o que precisávamos. Isso tudo tem repercutido entre os atletas, na organização do Circuito Brasileiro e Mundial. Há anos estamos lutando contra isso, descreveu Neymara.

"Isso só foi possível por causa da luta que vocês iniciaram. Lutamos pela igualdade de gênero. Vamos trabalhar para que em eventos esportivos, onde houver recursos públicos, seja aplicada a igualdade nas premiações, antecipou Paulo Hartung, que disse já ter acionado a Procuradoria Geral do Estado para encontrar uma solução definitiva.