Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Igualdade

Competições no Estado terão premiações iguais entre homens e mulheres

Governo garantiu que criará um mecanismo que igualará as premiações nas respectivas modalidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 22:57

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 22:57

A repercussão negativa da disparidade na premiação entre homens e mulheres da etapa da Barra do Jucu do Campeonato Brasileiro de Bodyboard nesta semana resultou na equiparação dos valores e gerou muita repercussão nas redes sociais.
Competidoras da etapa capixaba do Campeonato Brasileiro de Bodyboard foram recebidas pelo governador Paulo Hartung, no Palácio Anchieta Crédito: Leonardo Duarte/Secom ES
Nesta quinta-feira (16), mais uma vitória para as mulheres na luta por igualdade. Isso porque elas receberam a garantia do Governo do Estado de que todas as competições apoiadas pela Sesport terão premiações iguais. A medida é válida para todas as modalidades.  Dezessete atletas do boadyboarding, na categoria feminino, foram recebidas pelo governador Paulo Hartung, no Palácio Anchieta. 
"O inconformismo do governador e o diálogo do secretário com a Confederação foram fundamentais e eram o que precisávamos. Isso tudo tem repercutido entre os atletas, na organização do Circuito Brasileiro e Mundial. Há anos estamos lutando contra isso, descreveu Neymara.
"Isso só foi possível por causa da luta que vocês iniciaram. Lutamos pela igualdade de gênero. Vamos trabalhar para que em eventos esportivos, onde houver recursos públicos, seja aplicada a igualdade nas premiações, antecipou Paulo Hartung, que disse já ter acionado a Procuradoria Geral do Estado para encontrar uma solução definitiva.
"Lutávamos há anos por esse reconhecimento. O que precisávamos era de alguém de pulso para liderar este movimento. A igualdade precisa estar no esporte e no dia a dia. Isso tem repercutido em todo o país e já está garantindo igualdade em premiação em outras etapas, como no meu estado, por exemplo", disse Nicole Calheiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados