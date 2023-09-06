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Ministério do Esporte

Comissão de Atletas declara apoio a Ana Moser e critica possível demissão

Após decisão do presidente Lula para promover mudanças em seu governo, pasta do esporte deve ir para o PP, com André Fufuca
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2023 às 10:06

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 10:06

A ex-atleta Ana Moser participa de sessão solene da Câmara dos Deputados pela educação pública de qualidade
Ana Moser teve reunião com Lula para definir os próximos passos da pasta Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil (COB) emitiu nota na tarde desta terça-feira (5) defendendo a permanência de Ana Moser como ministra do Esporte. Na última segunda-feira (4), diversos órgãos de imprensa publicaram que o presidente Lula (PT) havia batido o martelo de que a minirreforma ministerial para contemplar o Centrão incluiria o Ministério do Esporte.
"O esporte não é moeda de troca. Nos sentimos envergonhados e desprestigiados, vendo que o esporte no Brasil continua sendo encarado como algo menor. A ministra Ana Moser tem o nosso apoio e o da comunidade esportiva para continuar avançando rumo às mudanças necessárias na estrutura da política pública de esporte do país, visando a democratização de seu acesso a todas as brasileiras e brasileiros", diz a nota.
Além da Comissão de Atletas do COB, também assinam o posicionamento a Atletas Pelo Brasil (antiga Atletas Pela Cidadania), ONG que teve em Ana Moser sua voz ao longo da última década, e Movimento Esporte Pela Democracia, que conta, entre outros, com a ex-nadadora Joanna Maranhão e o ex-jogador de futebol Raí.
O grupo relata que, durante o processo eleitoral, Lula prometeu em reunião com eles que "era necessária uma 'revolução' na política pública de esporte, uma que ajudasse a 'construir uma boa política de esporte para este país, da infância até a terceira idade'.
"É justamente isso que a ministra Ana Moser tem se dedicado a fazer desde o início de sua gestão, mesmo com uma equipe reduzida e recursos escassos. É imperioso notar que, não fosse ela, não seria este o rumo da política de esporte. Lamentamos que, menos de um ano depois, em nome de uma pretensa governabilidade, o governo do presidente Lula possa vir a romper com seu discurso e promessas", reclama a nota.
De acordo com notícias veiculadas ontem, Lula pretendia anunciar a minirreforma até esta quarta-feira (6). O site Poder 360, porém, informa que o deputado André Fufuca, indicado pelo PP para ser ministro, esteve com Lula, foi convidado a assumir o Esporte, pediu para conversar com a bancada do partido, e ouviu dos colegas que eles querem um ministério maior.

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