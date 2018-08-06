Com sete times, Estadual de Futebol de Areia começa neste domingo

A bola começa a rolar no 18º Campeonato Estadual Masculino de Beach Soccer no próximo domingo (12), às 9 horas, com o jogo entre Marechal Floriano e Vila Velha, no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória. A competição, que reunirá sete seleções, vai ser disputada sempre aos domingos (12, 19, 26 de agosto, 02 e 09 de setembro).

A seleção de Anchieta ergueu o troféu de campeão de 2017 Crédito: Peter Falcão/Divulgação

As seleções foram divididas em duas chaves. A Chave A terá em ação: Anchieta, Santa Leopoldina e Guarapari. E a Chave B: Viana, Marechal, Vila Velha e Rio Novo do Sul.

No regulamento do Estadual Masculino, as equipes jogarão dentro das chaves e os dois primeiros de cada chave se classificam para a semifinal. Nesta fase será realizado o cruzamento olímpico com o primeiro da Chave A jogando contra o segundo da Chave B. E o primeiro da Chave B contra o segundo da Chave A. Os dois vencedores disputam a grande final.

O Campeonato Estadual de Beach Soccer teve sua primeira edição em 2000. Vitória é a maior campeã com seis títulos: 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 e 2010. Em 2017 quem venceu foi Anchieta.

No próximo domingo (12), além da partida de abertura entre Marechal e Vila Velha, às 9 horas, se enfrentam a seguir: Anchieta x Guarapari e Viana x Rio Novo do Sul. Santa Leopoldina folgará.

Anchieta

Conforme o coordenador David da Silva, Anchieta terá em ação basicamente todos os jogadores da campanha do tricampeonato. Rui será a grande ausência. O técnico será Erich Bomfim. Bruno Xavier, melhor do mundo FIFA em 2013 e 2014 e melhor do Estadual de 2017, reforçará a equipe caso ela chegue à final, devido a compromissos na Europa.

Estadual Feminino terá seis equipes

O Campeonato Estadual Feminino de Beach Soccer começa no próximo sábado (11), às 9 horas, com o jogo entre Vilavelhense e São Pedro, também no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória.

Vila Nova, campeão do Quadrangular Estadual de 2017 Crédito: Peter Falcão/Divulgação

A competição terá seis equipes que foram divididas em duas chaves. A Chave A terá em ação: Anchieta, Vilavelhense e São Pedro. Já a Chave B contará com: Vila Nova/Vila Velha, PSNE e Associação Capixaba.