Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A bola vai rolar

Com sete times, Estadual de Futebol de Areia começa neste domingo

A competição vai ser disputada sempre aos domingos, com a grande final marcada para 9 de setembro

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 19:50
A bola começa a rolar no 18º Campeonato Estadual Masculino de Beach Soccer no próximo domingo (12), às 9 horas, com o jogo entre Marechal Floriano e Vila Velha, no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória. A competição, que reunirá sete seleções, vai ser disputada sempre aos domingos (12, 19, 26 de agosto, 02 e 09 de setembro).
A seleção de Anchieta ergueu o troféu de campeão de 2017 Crédito: Peter Falcão/Divulgação
As seleções foram divididas em duas chaves. A Chave A terá em ação: Anchieta, Santa Leopoldina e Guarapari. E a Chave B: Viana, Marechal, Vila Velha e Rio Novo do Sul.
No regulamento do Estadual Masculino, as equipes jogarão dentro das chaves e os dois primeiros de cada chave se classificam para a semifinal. Nesta fase será realizado o cruzamento olímpico com o primeiro da Chave A jogando contra o segundo da Chave B. E o primeiro da Chave B contra o segundo da Chave A. Os dois vencedores disputam a grande final.
O Campeonato Estadual de Beach Soccer teve sua primeira edição em 2000. Vitória é a maior campeã com seis títulos: 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 e 2010. Em 2017 quem venceu foi Anchieta.
No próximo domingo (12), além da partida de abertura entre Marechal e Vila Velha, às 9 horas, se enfrentam a seguir: Anchieta x Guarapari e Viana x Rio Novo do Sul. Santa Leopoldina folgará.
Anchieta
Conforme o coordenador David da Silva, Anchieta terá em ação basicamente todos os jogadores da campanha do tricampeonato. Rui será a grande ausência. O técnico será Erich Bomfim. Bruno Xavier, melhor do mundo FIFA em 2013 e 2014 e melhor do Estadual de 2017, reforçará a equipe caso ela chegue à final, devido a compromissos na Europa.
Estadual Feminino terá seis equipes
O Campeonato Estadual Feminino de Beach Soccer começa no próximo sábado (11), às 9 horas, com o jogo entre Vilavelhense e São Pedro, também no Centro Municipal de Beach Soccer, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória.
Vila Nova, campeão do Quadrangular Estadual de 2017 Crédito: Peter Falcão/Divulgação
A competição terá seis equipes que foram divididas em duas chaves. A Chave A terá em ação: Anchieta, Vilavelhense e São Pedro. Já a Chave B contará com: Vila Nova/Vila Velha, PSNE e Associação Capixaba.
No próximo sábado (11), além da partida entre Vilavelhense e São Pedro, às 9 horas, jogam, a seguir: PSNE x Associação Capixaba. Vila Nova/Vila Velha e Anchieta folgarão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados