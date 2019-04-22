Com Ricardo, capixaba Vinícius é campeão de etapa do Sul-Americano

Ricardo e o capixaba Vinícius Freitas foram campeões em Camaçari (BA) Crédito: Reprodução/Instagram

A festa foi completa e ouro, prata e bronze já eram garantidos para o Brasil. Na manhã deste domingo (21), só foram definidas as posições na ordem do pódio da quinta etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia 2019, em Camaçari (BA). E os times que subiram ao lugar mais alto na parada baiana foram Ricardo/Vinícius (BA/ES) e Tainá/Victoria (SE/MS), fazendo o país seguir na liderança isolada do ranking geral nos dois naipes.

Na final masculina, Ricardo e Vinícius (BA/ES) superaram Jô e Léo Vieira (PB/DF) de virada, por 2 sets a 1 (18/21, 21/17 e 15/13). A campanha do capixaba e do campeão olímpico, que recentemente também se sagrou heptacampeão brasileiro, teve cinco vitórias e só uma derrota na fase de grupos, com Ricardo sendo campeão no seu estado. Vinícius comentou a alegria pela medalha de ouro e a experiência de atuar com Ricardo.

O pódio da quinta etapa do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia Crédito: CBV/Divulgação

“Foi uma etapa maravilhosa, nos receberam muito bem em Camaçari, a cidade transmitiu uma energia incrível. A torcida ajudou muito, a família do Ricardo estava aqui, nos deram força. Estou muito feliz com esse resultado, poder jogar ao lado de um ídolo como Ricardo. Foi um grande parceiro, aprendi demais, já o admirava, e agora essa admiração aumentou muito. É um atleta fantástico e um ser humano incrível”, disse Vinícius, que completou.