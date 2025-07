Corrida de rua

Com provas em dois dias, Maratona de Vitória promete edição histórica

Prova tem percursos de 5km a 42km, desafio em dose dupla e corridas infantis. Mais de sete mil atletas são esperados na capital capixaba

Publicado em 17 de julho de 2025 às 12:26

Serão quatro percursos distintos - 5km, 10km, 21km e 42km - ou um desafio duplo, o Desafio Cidade de Vitória, em trajetos de 5km + 21km ou de 10km + 42km Crédito: Maratona de Vitória/Divulgação

A Maratona de Vitória 2025 terá uma edição histórica. Pela primeira vez, a principal corrida de rua da capital capixaba será realizada em dois dias: 30 e 31 de agosto. A programação inclui quatro percursos (5km, 10km, 21km e 42km), além do Desafio Cidade de Vitória — que soma duas provas em dois dias — e a tradicional Maratoninha para crianças e adolescentes de 4 a 14 anos.>

Com mais de sete mil atletas previstos, entre capixabas, corredores de todos os estados e de outros países, a competição já entrou para o calendário nacional de corridas de rua. As inscrições para as distâncias de 42km, 21km e o Desafio Cidade de Vitória estão esgotadas. Ainda há vagas para os percursos de 5km, 10km e para a corrida kids. Os interessados podem se inscrever no site.>

Programação e percursos

No sábado (30), a largada será às 6h, com os atletas das provas de 5km e 10km, além dos participantes do Desafio Cidade de Vitória que soma duas distâncias em dias consecutivos: 5km + 21km ou 10km + 42km. Às 16h, será a vez da Maratoninha de Vitória, com distâncias de 50m a 400m, conforme a faixa etária dos pequenos atletas. >

Já no domingo (31), acontecem as provas principais: a Maratona (42km), com largada às 5h30, e a Meia Maratona (21km), às 6h30. Todas as largadas serão na Rua Judite Maria Tovar Varejão, em frente ao Espaço Baleia Jubarte, próximo à Cruz do Papa, na Enseada do Suá.>

Atletas e expectativa

O estudante de Geografia Lorenzo Loureiro será um dos participantes da prova de 42km. Estreante na maratona, ele conta que a expectativa é alta. "Vai ser uma experiência nova, minha primeira maratona. Já corri duas meias aqui em Vitória. Foi um preparo longo e doloroso, mas estou muito animado", afirmou.>

Segundo Bernardo Ramos, da Pace Eventos, organizadora da prova, a Maratona de Vitória reflete o crescimento do esporte no país. "A corrida de rua é uma prática que só cresce no mundo. Ano passado reunimos cerca de cinco mil corredores. Tivemos representantes de todos os estados e também de países como Alemanha, China, EUA, Paraguai, Peru e Portugal", destacou.>

Kits e premiação

Os kits dos atletas, compostos por camisa, número de identificação, chip descartável e sacola, serão entregues entre os dias 28 e 30 de agosto, das 10h às 18h, em tenda montada na Praça do Papa.>

Todos os atletas que completarem a prova recebem medalha. Os cinco primeiros colocados da categoria geral ganham troféus, e também haverá premiação por faixa etária, do 1º ao 3º lugar. No Desafio Cidade de Vitória, os três primeiros colocados também recebem troféus.>

Pessoas com deficiência e atletas com 60 anos ou mais têm 50% de desconto na inscrição.>

História da prova

A competição chega à sua nona edição. Criada inicialmente como “Meia Maratona de Vitória”, a prova passou a ter o percurso oficial de 42km e, desde então, vem se consolidando como uma das principais do Espírito Santo. A Maratona de Vitória é patrocinada pela Fortlev e conta com apoio da Secretaria de Esportes e Lazer do Estado (Sesport), da Secretaria Municipal de Esportes (Semesp) e da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC). >

SERVIÇO

Maratona de Vitória 2025





Data: 30 e 31 de agosto



30 e 31 de agosto Local: Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória

Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória Inscrições: [www.maratonadevitoria.com.br]

Entrega de kits: 28, 29 e 30/08, das 10h às 18h, na Praça do Papa





Provas disponíveis



5km (30/08 – 6h)



10km (30/08 – 6h)



Maratoninha (30/08 – 16h)





Provas com inscrições esgotadas:



Maratona de 42km

Meia Maratona de 21km



Desafio Cidade de Vitória (5km + 21km ou 10km + 42km)

