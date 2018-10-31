Com premiação de R$ 5.500, Praia da Costa recebe Circuito de Futevôlei

Paraná estará presente em Vila Velha no fim de semana Crédito: Reprodução/Instagram

Com a proposta de fortalecer a modalidade do futevôlei para o verão, as areias da Praia da Costa vão receber o Circuito Samp de Futevôlei. O evento acontece neste final de semana (dias 03 e 04), a partir das 9 horas, no Posto 9. São esperadas 44 duplas para as disputas, entre elas Paraná e Titi, que estão entre os principais nomes da modalidade.

Na categoria profissional, a premiação será de R$ 2.000 para a dupla campeã, R$ 1.500 para a dupla vice-campeã e R$ 1.000 para a que ficará com a terceira colocação.

Já nas categorias amador e master, a distribuição será feita da seguinte forma: R$ 200 para os campeões, R$ 150 para os segundos colocados e R$ 100 para os que ficarem em terceiro.