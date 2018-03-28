Com mais de mil atletas, Guarapari recebe Rota Sudeste de Vôlei Master

O Sesc de Guarapari é o local escolhido para receber a Rota Sudeste de Vôlei Master. O evento vai acontecer durante a Semana Santa, de quinta (28) a domingo (01), e é voltado para atletas acima dos 30 anos de idade, de vôlei de quadra e de praia, nas categorias masculino e feminino.

O organizador do evento, Carlos Braga, diz que o torneio pretende integrar o Espírito Santo ao Circuito Brasileiro, que já é consolidado. Teremos cerca de 1.200 atletas entre capixabas, cariocas, mineiros, paulistas, brasilienses e baianos. A Rota Sudeste vai servir será evento preparatório para o Pan-Americano Master  Rio 2020 e, também por isso, deve atrair as atenções dos interessados pelo esporte para o ES. A expectativa é muito boa, diz.