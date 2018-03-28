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Vôlei

Com mais de mil atletas, Guarapari recebe Rota Sudeste de Vôlei Master

O evento, que vai acontecer na Semana Santa, é voltado para homens e mulheres acima dos 30 anos

Publicado em 28 de Março de 2018 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 20:25
O Sesc de Guarapari é o local escolhido para receber a Rota Sudeste de Vôlei Master. O evento vai acontecer durante a Semana Santa, de quinta (28) a domingo (01), e é voltado para atletas acima dos 30 anos de idade, de vôlei de quadra e de praia, nas categorias masculino e feminino.
O organizador do evento, Carlos Braga, diz que o torneio pretende integrar o Espírito Santo ao Circuito Brasileiro, que já é consolidado. Teremos cerca de 1.200 atletas entre capixabas, cariocas, mineiros, paulistas, brasilienses e baianos. A Rota Sudeste vai servir será evento preparatório para o Pan-Americano Master  Rio 2020 e, também por isso, deve atrair as atenções dos interessados pelo esporte para o ES. A expectativa é muito boa, diz.
A intenção desta primeira edição é funcionar como um incentivo ao esporte máster no estado, com o apoio de entidades internacionais que apoiam a modalidade. Hoje existem cinco competições de abrangência nacional no Brasil, sendo a Rota Sudeste a sexta.

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