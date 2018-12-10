Com cinco times, Vitória Beach Soccer Cup começa nesta segunda-feira

Um sonho antigo e que vem tomando cada vez mais força, com a construção de um calendário anual e a organização de uma Liga Estadual. É assim que começa a disputa do Vitória Beach Soccer Cup, que acontece entre os dias 10 e 16 de dezembro, no Tancredão, em Vitória, e colocará frente à frente as equipes do Geração/Doctum (atual campeã), River/PSNE, Craques da Praia, Juventude e São Pedro.
O formato de disputa é simples, com todos se enfrentando dentro da chave e os dois melhores avançam à final. Os jogos da fase classificatória acontecerão às 20h e 21h, entre os dias 10 e 14 de dezembro, sendo a final disputada no domingo (16), às 9 horas da manhã.
O Vitória Cup é uma iniciativa particular das equipes e que sonham em ter uma Liga Estadual atuante e organizada. Este é o terceiro ano seguido da competição, que está em sua sétima edição. Em 2019 pretendemos concretizar o sonho de ter uma Liga Estadual ativa e ver os projetos atuando durante todo o ano e não apenas em eventos esporádicos
Estreante na competição, a equipe do São Pedro, que tem um trabalho reconhecido no naipe feminino, agora espera poder desenvolver ações sólidas também no naipe masculino. Nós já atuamos há alguns anos no feminino, com resultados importantes. E agora expandimos o projeto, tendo categorias de base e o adulto masculino também funcionando. É uma grande oportunidade para todos nós que amamos esta modalidade e temos agora a chance de desenvolver novos talentos, disse Rose Andrade, coordenadora do projeto do São Pedro.
As equipes
Geração/Doctum
A base da equipe vem mantida com a experiência de jogadores como o capitão João Vitor, o fixo Rui Mota, o ala Juninho Mascote, o goleiro Dudu e o atacante Jonathan Gomes. Quem chega para a disputa são os atacantes Deco, campeão pelo Serra no estadual de futebol de campo este ano, além do ala Olavo e o goleiro Sonaldo, campeões pelo Santo André, na Taça Brasil de Fut7 2018.
River/PSNE
A equipe do bairro de Santo Antônio participou ativamente das últimas edições da competição, terminando em terceiro no ranking anual, tendo dois vice-campeonatos. Os destaques da equipe são velhos conhecidos da modalidade, o atacante Maguinho, campeão pela seleção capixaba, e o ala Edylecir, que já atuou em equipes nacionais, como o Botafogo. A direção da equipe promete ainda algumas contratações surpresas, que devem ser divulgadas apenas no jogo de estreia do campeonato.
Craques da Praia
A tradicional equipe da Praia do Suá terá uma base mais jovem, formada por jogadores da equipe sub 20, mas que já vem atuando na categoria adulta. O elenco terá o reforço de jogadores experientes, como o atacante Erick Lyrio, vice campeão estadual de beach soccer pela seleção de Vila Velha, em 2018, e vice-campeão brasileiro pelo Rio Branco, em 2014.
Juventude
A equipe vem numa crescente na modalidade e este ano conseguiu ficar em terceiro lugar no Campeonato Metropolitano, além de ter conseguido o quarto lugar no Estadual, representando a equipe do município de Santa Leopoldina. Os destaques da equipe são os defensores Leandrão e Jotinha, que já foram vice campeões brasileiros com a equipe do Vilavelhense, além do goleiro Murilo, que também foi campeão da Taça Brasil de Fut7 este ano.
São Pedro
A equipe que tem um trabalho consistente no naipe feminino, este ano iniciou projeto no naipe feminino e quer mostrar que a qualidade pode ser mantida. O treinador será Willias Souza e o destaque vai para o jovem e promissor goleiro, André, que já vem atuando em competições adultas com a equipe.
1ª rodada do Vitória Beach Soccer Cup
Data: segunda-feira (10)
Horário: 19h45
Local: Tancredão
Jogos: Juventude BS x River/PSNE e São Pedro BS x Geração/Doctum