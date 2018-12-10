Com cinco times, Vitória Beach Soccer Cup começa nesta segunda-feira

Um sonho antigo e que vem tomando cada vez mais força, com a construção de um calendário anual e a organização de uma Liga Estadual. É assim que começa a disputa do Vitória Beach Soccer Cup, que acontece entre os dias 10 e 16 de dezembro, no Tancredão, em Vitória, e colocará frente à frente as equipes do Geração/Doctum (atual campeã), River/PSNE, Craques da Praia, Juventude e São Pedro.

O Geração foi o campeão do Vitória Beach Soccer Cup 2017 Crédito: Divulgação

O formato de disputa é simples, com todos se enfrentando dentro da chave e os dois melhores avançam à final. Os jogos da fase classificatória acontecerão às 20h e 21h, entre os dias 10 e 14 de dezembro, sendo a final disputada no domingo (16), às 9 horas da manhã.

O Vitória Cup é uma iniciativa particular das equipes e que sonham em ter uma Liga Estadual atuante e organizada. Este é o terceiro ano seguido da competição, que está em sua sétima edição. Em 2019 pretendemos concretizar o sonho de ter uma Liga Estadual ativa e ver os projetos atuando durante todo o ano e não apenas em eventos esporádicos Flávio Diogo - Coordenador do Vitória Beach Soccer Cup

Estreante na competição, a equipe do São Pedro, que tem um trabalho reconhecido no naipe feminino, agora espera poder desenvolver ações sólidas também no naipe masculino. Nós já atuamos há alguns anos no feminino, com resultados importantes. E agora expandimos o projeto, tendo categorias de base e o adulto masculino também funcionando. É uma grande oportunidade para todos nós que amamos esta modalidade e temos agora a chance de desenvolver novos talentos, disse Rose Andrade, coordenadora do projeto do São Pedro.

As equipes

Geração/Doctum

A base da equipe vem mantida com a experiência de jogadores como o capitão João Vitor, o fixo Rui Mota, o ala Juninho Mascote, o goleiro Dudu e o atacante Jonathan Gomes. Quem chega para a disputa são os atacantes Deco, campeão pelo Serra no estadual de futebol de campo este ano, além do ala Olavo e o goleiro Sonaldo, campeões pelo Santo André, na Taça Brasil de Fut7 2018.

River/PSNE

A equipe do bairro de Santo Antônio participou ativamente das últimas edições da competição, terminando em terceiro no ranking anual, tendo dois vice-campeonatos. Os destaques da equipe são velhos conhecidos da modalidade, o atacante Maguinho, campeão pela seleção capixaba, e o ala Edylecir, que já atuou em equipes nacionais, como o Botafogo. A direção da equipe promete ainda algumas contratações surpresas, que devem ser divulgadas apenas no jogo de estreia do campeonato.

Craques da Praia

A tradicional equipe da Praia do Suá terá uma base mais jovem, formada por jogadores da equipe sub 20, mas que já vem atuando na categoria adulta. O elenco terá o reforço de jogadores experientes, como o atacante Erick Lyrio, vice campeão estadual de beach soccer pela seleção de Vila Velha, em 2018, e vice-campeão brasileiro pelo Rio Branco, em 2014.

Juventude

A equipe vem numa crescente na modalidade e este ano conseguiu ficar em terceiro lugar no Campeonato Metropolitano, além de ter conseguido o quarto lugar no Estadual, representando a equipe do município de Santa Leopoldina. Os destaques da equipe são os defensores Leandrão e Jotinha, que já foram vice campeões brasileiros com a equipe do Vilavelhense, além do goleiro Murilo, que também foi campeão da Taça Brasil de Fut7 este ano.

São Pedro

A equipe que tem um trabalho consistente no naipe feminino, este ano iniciou projeto no naipe feminino e quer mostrar que a qualidade pode ser mantida. O treinador será Willias Souza e o destaque vai para o jovem e promissor goleiro, André, que já vem atuando em competições adultas com a equipe.

1ª rodada do Vitória Beach Soccer Cup

Data: segunda-feira (10)

Horário: 19h45

Local: Tancredão