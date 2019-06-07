Com capixaba Bruno Crivilin, Brasileiro de Enduro desembarca em Aracruz

O piloto capixaba Bruno Crivilin Crédito: Janjão Santiago/Divulgação

O Campeonato Brasileiro de Enduro FIM chega à cidade de Aracruz, palco da quarta etapa, neste final de semana (dias 08 e 09). Piloto da casa e atual campeão das categorias E1 e Enduro GP, Bruno Crivilin, da equipe Honda Racing, tem a torcida a favor para buscar mais uma vitória. A expectativa é de que as disputas sejam acirradas, com a presença do francês Romain Dumontier, atual líder da Enduro GP e da classe E2.

A etapa capixaba é uma das provas mais tradicionais do Campeonato Brasileiro e foi a responsável por introduzir a modalidade no Espírito Santo. Em sua sétima edição, o Enduro de Aracruz recebe a caravana do Enduro FIM desde 2013. Crivilin, que faz uma temporada de recuperação por ter perdido a primeira etapa, já que estava lesionado, quer repetir o desempenho do último desafio, em Campos do Jordão (SP) - onde foi o mais rápido nos dois dias de prova.

“Correr em casa é sempre muito bom, a vontade de acelerar e de ganhar aumenta e tudo conspira em meu favor: a torcida, a família, meus amigos e o terreno, que eu conheço bem”, afirmou Crivilin. “Estou em uma boa fase, voltando a minha velocidade normal. Acho que a corrida será bem disputada, mostrando também a evolução de todos os pilotos. O nível está aumentando no Campeonato Brasileiro e fico bem feliz com isso”, continuou.

O piloto capixaba Bruno Crivilin Crédito: Dines Zamai/Divulgação

A previsão para o final de semana é de clima seco, sem chuvas, e com céu azul. As três especiais cronometradas do percurso proporcionarão grandes disputas entre os pilotos, que largam nos dois dias para três voltas em um percurso de 43 quilômetros. A primeira especial, o Enduro Teste Honda, tem trajeto de 3,3 quilômetros de extensão. O segundo desafio é no Extreme Teste Husqvarna, com 2,8 km. E, para finalizar, o Cross Teste Yamaha, no Bela Vista, dentro da cidade, trecho de 5,3 km que sempre conta com grande público.

Campeonato Kids

A prova capixaba contará também como a segunda etapa do Campeonato Kids, que tem quatro categorias: Infantil (até oito anos), Cadete (nove a 12 anos), Juvenil (13 a 15 anos) e Youth (16 a 18 anos).

4ª etapa / Campeonato Brasileiro de Enduro

Base do evento: Praça da Paz, Aracruz

Sábado (08)

8h - Prova das categorias Infantil, Cadete e Juvenil

9h30 - Término das vistorias e fechamento do “Parque Fechado”

10h - Largada dos primeiros pilotos (dois por minuto)

16h30 - Previsão de chegada do último piloto

Domingo (09)

7h - Prova das categorias Infantil, Cadete e Juvenil

9h - Largada dos primeiros pilotos (dois por minuto)

14h30 - Previsão de chegada do último piloto

16h30 - Início da cerimônia de premiação