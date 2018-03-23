Com caneta e gol, Usain Bolt se destaca em treinamento do Borussia

Usain Bolt, um dos maiores atletas de todos os tempos, treinou com o Borussia Dortmund nesta sexta-feira. Aposentado desde agosto de 2017, quando disputou o Mundial de Atletismo, o jamaicano sempre expressou seu sonho de ser jogador de futebol. E já está dando seus primeiros passos.

Bolt participou nesta quinta-feira em uma atividade com os portões fechados. Desta vez foi diferente, o Borussia abriu os portões e a torcida pode acompanhar o recordista olímpico dos 100m e 200m, com a bola no pé. "Foi bom. Eu me diverti com os caras. Eles são muito receptivos", disse o jamaicano que foi tietado pelos jogadores.

Habilidoso, o canhoto Bolt demonstrou técnica durante o treinamento. Se aqueceu com os jogadores e tabelou com Mario Götze. Ajudou na organização do time em campo, bateu pênalti, deu caneta e marcou gol de cabeça, aproveitando seus 1,95 metros de altura. Cerca de 1,5 mil torcedores acompanharam a atividade e foram ao delírio com as jogadas do velocista. Ao atender a imprensa, no final do treinamento, Bolt ressaltou que foi muito bem recebido no clube alemão.

Ambicioso, Bolt já recusou uma proposta do Burton, clube da segunda divisão inglesa, alegando que queria disputar uma competição mais relevante. Torcedor declarado do Manchester United, já chegou a ter uma conversa com o lendário treinador dos Diabos Vermelhos, Alex Ferguson, que não ocasião declarou ao jogador para se preparar bem e que depois veria o que podia fazer.

O carismático atleta tem a admiração de todos no meio do esporte. É também bom para um clube, em termos publicitários, ter a imagem de Bolt. Resta saber se a habilidade demonstrada no treino com o Borussia Dortmund é suficientemente boa para que a lenda do atletismo também conquiste seu espaço no futebol.