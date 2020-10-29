Com Botafogo e Santos, Brasileiro de Fut7 começa neste sábado em SP

Crédito: Divulgação/CF7Brasil

Começa neste sábado, em São Paulo, a 3ª edição do Campeonato Brasileiro de Fut7. Botafogo, Santos, Criciúma, Fortaleza, Náutico, Joinville e Sport são alguns dos grandes clubes que estarão na luta pelo título. Os jogos serão todos disputados no complexo da "Arena Nacional Fut7", localizado no bairro da Água Branca, sem a presença do público por conta dos protocolos de prevenção da Covid-19.As 24 equipes que fazem parte da disputa serão divididas em seis grupos. Os dois melhores times de cada grupo avançarão para a fase de mata-mata. As semifinais acontecerão na segunda-feira (02), às 9h e 10h, e a grande final no mesmo dia, às 15h. Os quatro primeiros colocados do Brasileiro garantirão vaga na próxima Copa Libertadores da modalidade. A competição também contará com a categoria feminina, com 8 equipes lutando pelo título.

Diretor técnico da Confederação de Futebol 7 do Brasil, Rodolfo Groetaers, destacou o crescimento da modalidade no país e se mostrou confiante com o sucesso da competição. Segundo ele, todas as medidas necessárias foram tomadas e, apesar da situação atual, a meta é proporcionar um grande evento, como nas edições anteriores.