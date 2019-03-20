Com aval de Ricardo, Alison fecha com Álvaro Filho rumo a Tóquio

Alison e Álvaro Filho agora formam uma nova dupla no vôlei de praia Crédito: Marcella Scaramella e FIVB/Divulgação

Alison já tem um novo parceiro. O Mamute vai encarar a corrida olímpica por uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020 ao lado de Álvaro Filho, que estava formando dupla com Ricardo, campeão olímpico em Atenas-2004. A estreia de Alison/Álvaro Filho só deve acontecer na etapa 4 Estrelas de Xiamen (China), pelo Circuito Mundial 2019, no fim de abril. O convite ao paraibano veio após reuniões com a comissão técnica e conversas com alguns treinadores, mas uma indicação em especial pesou muito para a decisão de Alison.

– Eu e Brachola conversamos bastante, falamos com alguns técnicos também, trocando informações, porque a decisão não era fácil e o tempo estava correndo. Mas foi depois de uma conversa com o Ricardo que tomamos a decisão. Tenho muito respeito e admiração por ele, e a atitude que teve, poucos teriam. Ricardo elogiou muito Álvaro e falou que abria mão da dupla para que Álvaro jogasse comigo. Ricardo disse que tem certeza de que faremos um time forte. É alguém muito especial, mais do que um ídolo do esporte, uma referência e um exemplo para mim. Álvaro é um jogador de muito talento, com bastante experiência, e vamos fortes para essa corrida olímpica. Treinar, treinar, dar o nosso melhor – afirmou Alison, ouro nos Jogos Rio-2016 e prata em Londres-2012.

Álvaro, vice-campeão da Copa do Mundo 2013 ao lado de Ricardo, agradeceu o convite e disse que o momento é de ‘viver um dia de cada vez’.

– Estou muito feliz pelo convite, em poder formar essa parceria com o Alison, alguém que admiro muito não apenas pelas conquistas, mas também pelas atitudes. Lembro da cirurgia que ele fez, do que ele passou e do que teve que superar, do poder de superação e da recuperação inspiradora que foi coroada com o ouro olímpico. Aprendi muito com Ricardo, hoje é mais do que parceiro, é mais do que um amigo… Essa atitude dele é algo louvável, que mostra o seu ‘tamanho’, seu caráter e a maneira como pensa o vôlei de praia. Ele é o padrinho desse time. Eu e Alison vamos fazer um time competitivo e isso tudo começa nos treinos. Vamos viver um dia de cada vez, um passo de cada vez porque a caminhada é longa. Vamos nos preparar da melhor maneira – disse Álvaro.