Cobras arranca vitória no fim em despedida da Superliga Americana

O Cobras Brasil XV encerrou sua participação na Superliga Americana de Rugby (SLAR), na noite do último sábado, com um triunfo por um ponto de diferença contra o Selknam, do Chile: 21 a 20. O jogo foi definido no último minuto com o penal convertido pelo centro Moisés Duque. O time paulistano volta de Montevidéu para casa com a quinta colocação, 15 pontos e três vitórias em nove jogos. -Estamos contentes com a evolução como coletivo que aconteceu mesmo em algumas derrotas anteriores. A segunda vitória consecutiva, desta vez contra o Selknam, é motivadora por dois motivos. Porque foi o adversário que conseguiu placar mais elástico contra nós no primeiro turno. E também porque a Seleção Brasileira tem uma concorrência direta com a seleção chilena na busca por vaga para o Campeonato Mundial de 2023. Este jogo foi um teste mental para nos dar confiança e alcançar os objetivos deste ano - avaliou Felipe Gonçalves, scrum-half da franquia.