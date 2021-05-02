Cobras arranca vitória no fim em despedida da Superliga Americana

O Cobras Brasil XV encerrou sua participação na Superliga Americana de Rugby (SLAR), na noite do último sábado, com um triunfo por um ponto de diferença contra o Selknam, do Chile: 21 a 20. O jogo foi definido no último minuto com o penal convertido pelo centro Moisés Duque. O time paulistano volta de Montevidéu para casa com a quinta colocação, 15 pontos e três vitórias em nove jogos. -Estamos contentes com a evolução como coletivo que aconteceu mesmo em algumas derrotas anteriores. A segunda vitória consecutiva, desta vez contra o Selknam, é motivadora por dois motivos. Porque foi o adversário que conseguiu placar mais elástico contra nós no primeiro turno. E também porque a Seleção Brasileira tem uma concorrência direta com a seleção chilena na busca por vaga para o Campeonato Mundial de 2023. Este jogo foi um teste mental para nos dar confiança e alcançar os objetivos deste ano - avaliou Felipe Gonçalves, scrum-half da franquia.
No primeiro tempo, depois de sofrer um penal logo no início, o Cobras aproveitou que o adversário já estava classificado para as semifinais do torneio e reagiu com tries de Matheus Cláudio e Yan Rosetti. Duque pontuou com um penal, uma conversão e um drop goal em grande estilo. O Selknam ainda anotou novo penal com o abertura Santiago Videla.
O time chileno colocou pressão na segunda etapa, mas teve que lutar muito contra os eficientes tackles da defesa brasileira. A insistência deu resultado aos 56 minutos, com try de Tomás Dussaillant e conversão de Videla. O embate pela bola seguiu duro com muitos box kicks (chutes altos em que se tenta recuperar a bola mais adiante) até aos 76, quando os chilenos fizeram outro try, com Augusto Bohme, complementado por Patricio Baronio, e ficou dois pontos à frente. No último minuto, um erro fatal do adversário próximo aos postes. Em novo penal, Duque garantiu mais três pontos e a vantagem mínima na terceira vitória da equipe estreante na competição.