CNDA reabre, de forma reduzida e gradual, a partir de segunda-feira

Crédito: Treino no CNDA em 2019 antes da pandemia global de coronavírus, que virou o mundo do avesso (Wagner Carmo/CBAt

O Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo (CNDA), da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), retomará as suas atividades, de forma reduzida e gradual, a partir da próxima segunda-feira (6/7), seguindo os protocolos determinados pela Prefeitura de Bragança Paulista em função da pandemia da COVID-19.

Com isso, os treinamentos seguirão várias normas de segurança e serão realizados em apenas dois horários: de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. Já aos sábados, o Centro Nacional funcionará apenas das 8 às 12 horas.

Neste primeiro momento, somente poderão treinar atletas que residam em Bragança Paulista e que integrem o Plano de Preparação Olímpica do COB/CBAt; medalhistas em Campeonatos Mundiais e Jogos Pan-Americanos (2019); atletas da categoria Sub-20 medalhistas em campeonatos mundiais nos anos de 2018 ou que possuam índices para o Campeonato Mundial Sub-20 de 2020; e os que já realizam treinamento contínuo no CNDA, maiores de 18 anos e que estejam entre os 10 primeiros do ranking brasileiro no período de 1º de janeiro de 2019 a 15 de março de 2020.

Todos os atletas e treinadores terão sua temperatura corporal aferida na entrada do CNDA para poderem acessar as instalações e devem responder obrigatoriamente a um questionário diário de anamnese. Todos devem utilizar obrigatoriamente máscaras de proteção, as quais são da responsabilidade de cada um, devendo os atletas retirarem o acessório somente no momento dos exercícios.

Os atletas e treinadores devem assinar um Termo de Responsabilidade, conforme modelo aprovado pela Prefeitura de Bragança Paulista para poderem utilizar as instalações do CNDA.

Além disso, os atletas devem estar acompanhados de seus respectivos treinadores. No caso da impossibilidade da presença dos orientadores, os treinadores do CNDA podem auxiliar os atletas durante as atividades, desde que seja enviado para a Coordenação Técnica do CNDA o plano de treinamento do atleta.

É proibido o treinamento de menores de 18 anos de idade. Recomenda-se fortemente que não haja a presença de pessoas acima de 60 anos e menores de 18 anos nas instalações. É proibida também a entrada de parentes de qualquer grau, dirigentes, amigos etc.

A permanência de atletas e treinadores no CNDA somente será permitida durante o horário de treinamento autorizado, não podendo ficar nas instalações antes ou depois do horário determinado.

A partir de segunda-feira também os funcionários e prestadores de serviços do CNDA cumprirão horário de trabalho específico, determinado pela Coordenação Técnica do Centro. A CBAt retomará o expediente no horário normal: de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 17:30.

Neste sentido, a CBAt, sempre em conjunto com as autoridades sanitárias de Bragança Paulista, estará avaliando a situação da pandemia da COVID-19, visando a expansão de atendimento a outros atletas, o que será divulgado por Nota Oficial.