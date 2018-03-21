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Tênis

Clube na Serra vai sediar Brasileiro de Tênis em Cadeiras de Rodas

A competição, que vai contar com 31 atletas, vai acontecer de 28 a 31 de março na Aest, na Serra

Publicado em 21 de Março de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 19:41
O Espírito Santo sediará, neste mês de março, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis em Cadeira de Rodas Aest. A competição será promovida na Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão (Aest), em Manguinhos, Serra. A programação contará com abertura e Congresso Técnico, no dia 27, e jogos de 28 a 31 de março. A competição é uma realização da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), e reunirá 31 atletas de diversos clubes brasileiros e contará pontos para o ranking brasileiro.
 A escolha da Aest para sediar a competição se deu a partir da aprovação do Projeto Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis em Cadeira de Rodas Aest, firmado com o CBC através do Edital de Chamamento de Projetos n°07/2017, contendo as diretrizes básicas para apresentação de Projetos, considerando o disposto na Lei n. 9.615/1998, conhecida como Nova Lei Pelé.
Sobre a importância desse Campeonato, o responsável pelo Setor de Esportes da AEST, Paulo Eduardo Rodrigues, destaca seu viés inclusivo. Trata-se de uma competição que visa revelar e preparar atletas dentro do ciclo paraolímpico e tem, ainda, um aspecto social valioso que é de inclusão e desenvolvimento de pessoas com limitações física, explica.

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