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Olho na semifinal

Classificação é a meta do São Pedro no Estadual de Futebol de Areia

Para chegar à semifinal, as meninas de São Pedro terão que vencer a forte e reforçada equipe de Anchieta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 14:54

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 14:54

Silvana, jogadora do time São Pedro Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre
Apesar da derrota na estreia por 4 a 3, na prorrogação, para Vilavelhense, as meninas de São Pedro apostam na classificação para a semifinal do Campeonato Estadual de Futebol de Areia. Mas para isso o time terá que vencer Anchieta, que conta com várias atletas com experiência internacional, como Letícia Lopes, Bárbara Colodetti, Noele Bastos e Letícia Villar. O jogo acontece no próximo sábado (25), na última rodada da fase de classificação, a partir das 9 horas, na Praça dos Namorados em Vitória.
Nossa equipe precisa entrar focada e determinada em busca da vitória. Infelizmente não tivemos uma boa estreia, algumas atletas não puderam ir ao jogo, outras estão contundidas e não jogamos bem. Mas agora é cabeça erguida e pensar neste próximo jogo. Acredito na classificação, pois nossa equipe só depende de nosso esforço. Basta vencermos, destacou Suellen.
Acredito na classificação. Somos guerreiras, não vamos entregar assim tão fácil. Só Precisamos mudar a postura que tivemos na primeira partida, jogamos muito abaixo do esperado. Precisamos ter mais vontade, ganância, lutar mais e, acima de tudo, querer vencer, mais do que elas. Então é jogar com sabedoria ,e guerrear. Não tem outra alternativa, completou Silvana.
A RODADA
Na rodada do fim de semana se enfrentam: Anchieta x São Pedro e Associação Capixaba x Vila Nova/Vila Velha. Por outro lado, Vilavelhense e PSNE folgam. Todas as seleções, inclusive as que estarão de folga, poderão se classificar, dependendo dos critérios de desempate.
A Chave A está sendo liderada por Anchieta com três pontos. Vilavelhense vem em segundo com dois pontos. São Pedro não pontuou.
A Chave B é liderada por Vila Nova/Vila Velha com três pontos e um jogo. PSNE soma também três pontos, mas já fez os seus dois jogos. Associação Capixaba não somou nenhum ponto.

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