Classificação é a meta do São Pedro no Estadual de Futebol de Areia

Apesar da derrota na estreia por 4 a 3, na prorrogação, para Vilavelhense, as meninas de São Pedro apostam na classificação para a semifinal do Campeonato Estadual de Futebol de Areia. Mas para isso o time terá que vencer Anchieta, que conta com várias atletas com experiência internacional, como Letícia Lopes, Bárbara Colodetti, Noele Bastos e Letícia Villar. O jogo acontece no próximo sábado (25), na última rodada da fase de classificação, a partir das 9 horas, na Praça dos Namorados em Vitória.
Nossa equipe precisa entrar focada e determinada em busca da vitória. Infelizmente não tivemos uma boa estreia, algumas atletas não puderam ir ao jogo, outras estão contundidas e não jogamos bem. Mas agora é cabeça erguida e pensar neste próximo jogo. Acredito na classificação, pois nossa equipe só depende de nosso esforço. Basta vencermos, destacou Suellen.
Acredito na classificação. Somos guerreiras, não vamos entregar assim tão fácil. Só Precisamos mudar a postura que tivemos na primeira partida, jogamos muito abaixo do esperado. Precisamos ter mais vontade, ganância, lutar mais e, acima de tudo, querer vencer, mais do que elas. Então é jogar com sabedoria ,e guerrear. Não tem outra alternativa, completou Silvana.
A RODADA
Na rodada do fim de semana se enfrentam: Anchieta x São Pedro e Associação Capixaba x Vila Nova/Vila Velha. Por outro lado, Vilavelhense e PSNE folgam. Todas as seleções, inclusive as que estarão de folga, poderão se classificar, dependendo dos critérios de desempate.
A Chave A está sendo liderada por Anchieta com três pontos. Vilavelhense vem em segundo com dois pontos. São Pedro não pontuou.
A Chave B é liderada por Vila Nova/Vila Velha com três pontos e um jogo. PSNE soma também três pontos, mas já fez os seus dois jogos. Associação Capixaba não somou nenhum ponto.