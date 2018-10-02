Circuito Mundial: capixabas vão para as quartas de final em Qinzhou

No segundo dia de disputas da etapa três estrelas em Qinzhou, na China, quatro duplas brasileiras avançaram para as quartas de final. Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Maria Clara/Elize Maia (RJ/ES), Ângela/Carol Horta (DF/CE) e Oscar/Luciano (RJ/ES) conseguiram bons resultados nesta terça-feira (02) e seguem na briga por medalhas no torneio que já é parte da temporada 2018/2019 do Circuito Mundial de vôlei de praia.

A dupla Oscar e Luciano se recuperou do revés na estreia e venceu, na segunda rodada, E. Nu/C. Yang (CHN) por 2 sets a 0 (21/11 e 21/17). A vitória classificou a parceria para a repescagem, onde conseguiram novo triunfo em dois sets diretos, desta vez sobre os australianos McHugh e Schubert (21/14 e 21/16). Nesta quarta-feira (03) eles enfrentarão Popov/Gordiev, da Ucrânia.

Entre as mulheres três das quatro parcerias brasileiras continuam na competição. Ana Patrícia e Rebecca confirmaram o primeiro lugar no grupo A vencendo Wang/Xue (CHN) por 2 sets a 0 (21/19 e 21/13). O resultado as garantiu direto nas oitavas de final, para enfrentarem Caluori/Gérson (SUI), nesta quarta-feira.

A mineira Ana Patrícia e a cearense Rebecca venceram os dois jogos da primeira fase Crédito: FIVB/Divulgação

As demais duplas femininas do Brasil não conseguiram classificação direta às oitavas, e precisaram disputar a repescagem para seguirem no torneio. Maria Clara/Elize Maia, que venceu na primeira rodada, perdeu a primeira partida desta terça-feira para X. Wang/X. Xia (CHN) por 2 sets a 0 (18/21 e 13/21). Na repescagem as adversárias foram as tailandesas Radarong e Hongpak, a as brasileiras levaram a melhor por 2 sets a 1 (15/21, 21/13 e 15/12). Nas oitavas Maria Clara e Elize medirão forças com Flint/Day (EUA).

Ângela e Carol Horta também seguem na competição. Na primeira vez que entraram em ação no segundo dia do torneio elas foram superadas por Reeves/Howard (EUA) por 2 sets a 0 (20/22 e 18/21). Na repescagem o duelo foi caseiro com Josi/Lili, que venceu M M Lin/Ling Di Zhu (CHN) por 2 sets a 0 (21/9 e 21/16), pela segunda rodada da fase de classificação. No jogo entre as brasileiras, Ângela e Carol levaram a melhor por 2 sets a 1 (19/21, 21/18 e 16/14). O próximo compromisso da dupla será contra Sponcil/Claes (EUA).