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Ondas de Vila Velha

Circuito Capixaba de Bodyboard terá três atuais campeões brasileiros

Etapa do fim de semana terá os campeões Maíra Viana, Caio Reis e Luna Hardman, sem contar os outros inúmeros talentos do Espírito Santo

Publicado em 

22 fev 2019 às 14:06

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 14:06

Não é novidade que o Espírito Santo é um dos maiores celeiros de talentos do bodyboard brasileiro. As águas capixabas lançaram para o país e para o mundo alguns dos maiores nomes da modalidade, entre eles a pentacampeã mundial Neymara Carvalho, e boa parte deste sucesso está no investimento em competições municipais, estaduais e regionais.
As capixabas Maira Viana e Neymara Carvalho Crédito: Tony DENTITY_apos_ENTITYAndrea/Divulgação
E três dos seis campeões brasileiros de 2018 são capixabas e eles estarão em Vila Velha, neste sábado (23) e domingo (24), para a abertura do Circuito Estadual de Bodyboard. Mais de 100 atletas devem marcar presença no evento.
Atual campeã brasileira profissional, Maíra Viana teve um ano extremamente consistente em 2018 chegando ao pódio nas quatro etapas do Circuito Brasileiro. Sua consistência lhe rendeu seu primeiro título nacional, algo que ela perseguia há muitos anos, e para ela as disputas no estadual são fundamentais para sempre elevar seu nível competitivo. “O Circuito Capixaba é muito forte em todas as categorias, especialmente no Profissional Feminino. É muito disputado e serve como base para as competições nacionais e mundiais”, avalia a atleta.
Com o status de campeã nacional a atleta sabe que as demais competidoras estão de olho nos títulos e para isso intensificou sua rotina de treinos visando a temporada. “Sei que preciso estar focada e já comecei desde o início do ano para manter o ritmo do ano passado. O título nacional me deu um gás extra e provou que para mim mesma que era preciso acertar alguns detalhes para chegar as vitórias”, completa.
Além de Maíra Viana, a etapa de abertura do Circuito Capixaba de Bodyboard contará com a presença de Caio Reis, campeão brasileiro Sub-18, e Luna Hardman, campeã brasileira Open Feminino. Com tantos títulos na água é possível prever que o nível de competição será muito alto ao longo do ano. 
Luna Hardmann (atual campeã brasileira) e a mãe, Neymara Carvalho (pentacampeã mundial) Crédito: Israel Rodrigues/Divulgação
Calendário
Circuito Capixaba de Bodyboard
23 e 24 de fevereiro – Praia de Itaparica Vila Velha (Profissional e Amador) – Válida pelo Circuito Municipal de Vila Velha
13 e 14 de abril - Barra do Jucu, Vila Velha (Amador)
11 e 12 de maio – Pompéia, Vila Velha (Profissional e Amador) - Válida pelo Circuito Municipal de Vila Velha
01 e 02 de junho – Barra do Jucu, Vila Velha (Profissional e Amador)
03 de 04 de agosto – Praia do Morro, Guarapari (Amador)
05 e 06 de outubro - Pompéia, Vila Velha (Amador) - Válida pelo Circuito Municipal de Vila Velha
09 e 10 de novembro – Barra do Jucu, Vila Velha (Profissional e Amador)
07 e 08 de dezembro – Jacaraípe, Serra (Profissional e Amador)
 

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