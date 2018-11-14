Cinco medalhas para o ES no primeiro dia dos Jogos Escolares, em Natal

Felipe Gonçalves venceu a prova dos 200m medley masculino infantil nos Jogos Escolares da Juventude Crédito: Paulo Sena/Sesport

O Espírito Santo marcou presença em todos os lugares do pódio no primeiro dia dos Jogos Escolares da Juventude, nesta terça-feira (13), em Natal, no Rio Grande do Norte. Com um ouro, duas pratas e dois bronze, o Estado iniciou bem a competição e já acumula cinco medalhas no quadro. E a natação foi o destaque da estreia, tendo Felipe Ribeiro Gonçalves como o vencedor da prova dos 200m medley masculino infantil.

Além do ouro de Felipe, a modalidade teve a prata no revezamento 4x50m livre feminino juvenil, com Maria Luiza Coutinho, Thays Marcarini, Milena Pizzin e Victória Donatilio. Maria Luiza também faturou o bronze nos 50m livre feminino juvenil. Além dela, Lincoln Cunha também chegou no terceiro lugar nos 200m medley masculino juvenil. Outra medalha capixaba veio no ciclismo: prata para Alexandro Fiório Cardoso na prova do contra-relógio.

Maria Luiza Coutinho, Thays Marcarini, Milena Pizzin e Victória Donatilio foram prata no revezamento 4x50m livre feminino juvenil nos Jogos Escolares da Juventude Crédito: Paulo Sena/Sesport

A festa capixaba começou logo pela manhã em Natal, quando foram disputadas as provas da categoria infantil da natação. Em uma triunfo que surpreendeu até mesmo o próprio nadador, Felipe Gonçalves, de 14 anos, fez o tempo de 2m17s14 e conquistou a medalha de ouro nos 200m medley masculino. Na bateria anterior, ele havia marcado o tempo de 2m22s78. Ou seja, conseguiu diminuir pouco mais de cinco segundos.

"Esta é a terceira edição de Jogos Escolares que disputo e jamais havia ganhado uma medalha. E consegui a primeira justamente de ouro", comemorou ele, que mora na Serra e estuda no Colégio Americano Batista de Laranjeiras. "Eu não esperava por isso. No meio da parte do crawl vi que tinha alguém do meu lado. Mas achei que estava em quarto. Forcei, mas pensando apenas em chegar no pódio. Só na chegada mesmo percebi que ganhei. Me surpreendi muito por ter baixado tanto o meu tempo", comentou Felipe.

O nadador recebeu a medalha de ouro das mãos do secretário de Estado de Esportes e Lazer, Marcelo Coelho, que esteve presente em Natal para apoiar nossos atletas. Para completar, Felipe subiu ao pódio ao som da música "Além do mar", da banda capixaba Macucos. "Amanhã (quarta-feira), disputo a prova dos 100m peito. Minha especialidade. Se Deus quiser vem mais ouro por aí", promete a fera.

Quem também comemorou muito foi a nadadora Maria Luiza Coutinho. Já na parte da tarde, quando aconteceram as provas da categoria juvenil, ela garantiu mais duas medalhas para o Espírito Santo, uma de prata (1m52s63), ao lado das companheiras de equipe no revezamento 4x50 livre, e outra de bronze nos 50m livre (27s74).

A nadadora de 16 anos, que mora em Vila Velha e estuda na Escola Estadual Adolfina Zamprogno, passou por um drama recentemente e, mais uma vez, mostrou que está dando a volta por cima. "Quase tive que amputar a perna em 2014 por conta de uma bactéria que contraí. Fiquei hospitalizada dois meses, foi um período muito difícil. Mas, de lá para cá, venho me recuperando cada vez mais e conquistando vários bons resultados", vibrou.