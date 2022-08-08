Chefe da Alpine cobra Piastri por contrato assinado: 'Esperava mais lealdade'

Oscar Piastri tem negociação adiantada com McLaren Crédito: Reprodução / Instagram @alpinef1team

A negativa de Oscar Piastri em dirigir um dos carros da Alpine na próxima temporada da Fórmula 1 por estar em negociação com a McLaren ainda gera incômodo na escuderia. Em entrevista ao site espanhol El Confidencial, Otmar Szafnauer, o chefe da equipe britânica, revelou que o piloto reserva havia assinado um contrato com a equipe e cobrou lealdade do jovem australiano, anunciado como substituto de Fernando Alonso.

Assim que o experiente espanhol anunciou que seria substituto de Sebastian Vettel na Aston Martin, a Alpine usou suas redes sociais para oficializar Piastri. O australiano, porém, desmentiu o time e garantiu que não estará em seu cockpit em 2023. Ele deve substituir o compatriota Daniel Ricciardo na McLaren.

"Temos um contrato com Piastri, que ele assinou em novembro", revelou o chefe da Alpine ao El Confidencial. "Falamos com nossos advogados e eles nos disseram que este é um contrato vinculativo, então parte desse contrato nos permite colocar Oscar em um de nossos carros em 2023, razão pela qual emitimos o comunicado à imprensa. Há, também, uma opção para 2024 e a possibilidade de 'emprestar' o piloto para outra equipe. Queríamos o Fernando conosco por mais um ano e depois um 'empréstimo' do Oscar para 2023", seguiu Szafnauer.

A mágoa com a atitude do australiano é gigante na Alpine. "Sempre disse em todas as minhas coletivas de imprensa que Piastri estaria na Fórmula 1 em 2023 e é porque eu sabia que ele poderia estar no nosso carro ou em outro carro, emprestado, se Fernando tivesse ficado. Eu esperava mais lealdade", lamentou Szafnauer.

O engenheiro ressaltou todo o carinho dado pela Alpine ao australiano para cobrar mais respeito e integridade com o time. "Ele deveria ter dignidade com aquela equipe que cuidou dele, que o levou ao Campeonato do Mundo e, acima de tudo, que durante o ano passado o colocou em um carro de Fórmula 1 para que ele estivesse pronto, para que ele conhecesse os circuitos", disparou.