Cetaf conquista o título inédito da Copa Brasil Sub-15 de basquete

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 18:30
- Atualizado há 6 anos
Afastado do basquete profissional desde 2014, quando disputou pela última vez o NBB, o Cetaf sempre se manteve ativo na base. E, no último final de semana, o time capixaba conquistou um título expressivo.
Com uma vitória de 58 a 49 sobre o tradicional Bauru, a equipe do técnico Diego Souza levantou a taça do Copa Brasil Sub-15 de basquete, realizada na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná.
Além do título inédito, o Cetaf teve o melhor jogador e cestinha do torneio, o armador Gabriel Azevedo, filho de Márcio Azevedo e sobrinho de Luiz Felipe, ambos ex-jogadores da seleção brasileira.
