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CBDA cancela Troféu José Finkel e evento da base devido à pandemia

Confederação diz que aguarda evolução do cenário da saúde pública para retomar agenda...
LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2020 às 17:13

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:13

Crédito: Jonas Moura/Lance!
A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta terça-feira o cancelamento duas importantes competições nacionais programadas para os meses de julho e agosto, em virtude dos desdobramentos da pandemia do COVID-19.
O Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação – Troféu José Finkel e o Campeonato Internacional Interfederativo Infantil e Juvenil de Natação – Troféu Chico Piscina, que seria em outubro, estão cancelados. O Planeta Água, inicialmente pensado para o início de agosto, está suspenso.
Diante das incertezas, a entidade reconhece que a retomada terá de acontecer de acordo com a realidade de cada estado, já que o Brasil enfrenta fases distintas da pandemia em seu território.
"Cada Federação Estadual fará a análise da sua situação local para, assim que possível, determinar o calendário local, sempre dentro do que for estipulado pelas autoridades estaduais", diz a CBDA, em nota assinada pelo presidente Luiz Fernando Coelho e pelo diretor-executivo Renato Cordani.Veja o comunicado completo
Depois de conversarmos com os presidentes das federações estaduais, com o corpo médico da CBDA e de analisarmos todo o cenário que a pandemia da COVID-19 ainda nos impõe, decidimos, nesta segunda-feira, prorrogar o cancelamento das competições nacionais até o dia 31 de agosto de 2020.
O momento é desafiador. A CBDA, as Federações, os atletas, pais, clubes, treinadores, associações precisaram se reinventar diante da pior epidemia do século.
Ainda sem termos a certeza do controle do vírus e vendo os diferentes cenários nos estados brasileiros, não vemos condições de realizar competições nacionais em condições de igualdade para todos os participantes.
Aguardaremos até que todos tenham suas piscinas à disposição e que as rotinas sejam retomadas, mesmo que no considerado “novo normal”.
Diante disso, o Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação – Troféu José Finkel está cancelado. O Campeonato Internacional Interfederativo Infantil e Juvenil de Natação – Troféu Chico Piscina, que seria em outubro, também ficará para 2021.
Buscaremos realizar o Planeta Água, uma competição que unificaria todas as categorias de idade, em outra data.
Cada Federação Estadual fará a análise da sua situação local para, assim que possível, determinar o calendário local, sempre dentro do que for estipulado pelas autoridades estaduais.
Assim que tivermos uma definição sobre um eventual ajuste no calendário definido acima, comunicaremos a todos.
A todos os nossos amigos e amigas da comunidade aquática: cuidem da saúde de vocês e dos seus, vamos estar mais fortes quando tudo isso passar.

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