CBDA cancela Troféu José Finkel e evento da base devido à pandemia

Crédito: Jonas Moura/Lance!

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta terça-feira o cancelamento duas importantes competições nacionais programadas para os meses de julho e agosto, em virtude dos desdobramentos da pandemia do COVID-19.

O Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação – Troféu José Finkel e o Campeonato Internacional Interfederativo Infantil e Juvenil de Natação – Troféu Chico Piscina, que seria em outubro, estão cancelados. O Planeta Água, inicialmente pensado para o início de agosto, está suspenso.

Diante das incertezas, a entidade reconhece que a retomada terá de acontecer de acordo com a realidade de cada estado, já que o Brasil enfrenta fases distintas da pandemia em seu território.

"Cada Federação Estadual fará a análise da sua situação local para, assim que possível, determinar o calendário local, sempre dentro do que for estipulado pelas autoridades estaduais", diz a CBDA, em nota assinada pelo presidente Luiz Fernando Coelho e pelo diretor-executivo Renato Cordani.Veja o comunicado completo

Depois de conversarmos com os presidentes das federações estaduais, com o corpo médico da CBDA e de analisarmos todo o cenário que a pandemia da COVID-19 ainda nos impõe, decidimos, nesta segunda-feira, prorrogar o cancelamento das competições nacionais até o dia 31 de agosto de 2020.

O momento é desafiador. A CBDA, as Federações, os atletas, pais, clubes, treinadores, associações precisaram se reinventar diante da pior epidemia do século.

Ainda sem termos a certeza do controle do vírus e vendo os diferentes cenários nos estados brasileiros, não vemos condições de realizar competições nacionais em condições de igualdade para todos os participantes.

Aguardaremos até que todos tenham suas piscinas à disposição e que as rotinas sejam retomadas, mesmo que no considerado “novo normal”.

Diante disso, o Campeonato Brasileiro Interclubes Absoluto de Natação – Troféu José Finkel está cancelado. O Campeonato Internacional Interfederativo Infantil e Juvenil de Natação – Troféu Chico Piscina, que seria em outubro, também ficará para 2021.

Buscaremos realizar o Planeta Água, uma competição que unificaria todas as categorias de idade, em outra data.

Cada Federação Estadual fará a análise da sua situação local para, assim que possível, determinar o calendário local, sempre dentro do que for estipulado pelas autoridades estaduais.

Assim que tivermos uma definição sobre um eventual ajuste no calendário definido acima, comunicaremos a todos.