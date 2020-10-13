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Carol Solberg leva advertência por manifestação contra Bolsonaro

Atleta do vôlei de praia foi julgada pelo STJD do vôlei, que decidiu converter multa de R$ 1 mil em advertência. Órgão diz que ela não deve se manifestar politicamente em quadra...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 15:29

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 15:29
Crédito: Reprodução/SporTV
A jogadora de vôlei de praia Carol Solberg foi advertida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do vôlei por falar "Fora, Bolsonaro" durante uma transmissão da etapa do Circuito Brasileiro, em setembro. A decisão, tomada por 3 votos a 2, foi considerada um "puxão de orelha" para que ela não venha a repetir o ato.
- Se ela repetir, pode ser punida de uma forma pior", disse Otacílio Soares Soares de Araújo, presidente do tribunal, responsável pelo desempate.
De acordo com a denúncia, a pena poderia chegar a seis jogos de suspensão mais pagamento de multa no valor de R$ 100 mil (equivaleria a dois anos de prêmios da atleta).
Mas ela acabou absolvida da acusação no artigo 258, sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do código". A 1ª Comissão Disciplinar do STJD do vôlei decidiu converter a multa de R$ 1 mil e R$ 500 em advertência com base no artigo 191, que fala em "deixar de cumprir, ou dificultar o cumprimento de regulamento, geral ou especial, de competição".
Com isso, ela poderá disputar, ao lado da parceira Talita, a segunda etapa do Circuito Brasileiro, que começa nesta quinta-feira, no CT da entidade, em Saquarema, mesmo local onde ocorreu a manifestação, no dia 20 de setembro.

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