Capixabas Vinícius e Luciano levam etapa do Mundial de Vôlei de Praia

Uma semana após a dobradinha do país no torneio Quatro Estrelas de Itapema (SC), as duplas brasileiras voltaram a fazer bonito em uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2018. No domingo (27), as cores do Brasil povoaram o pódio no evento de Uma Estrela realizado em Miguel Pereira (RJ). Das seis medalhas possíveis, os brasileiros conquistaram cinco.

Luciano e Vinícius ficaram com o ouro em Miguel Pereira Crédito: CBV/Divulgação

No torneio masculino teve parceria do Brasil nos três degraus. Na grande decisão, Os capixabas Vinícius e Luciano bateram Bernat/Harley (RJ/DF) por 2 sets a 1 (22/24, 21/18 e 15/6), em 54 minutos. O bronze também foi definido em uma disputa caseira, e Ramon Gomes/Álvaro (RJ/SE) levou a melhor sobre Felipe Cavazin/Vinícius Cardozo (PR/RJ) por 2 sets a 0 (21/14 e 21/14), em 40 minutos.

"Vir do torneio de qualificação e chegar ao ouro é muito difícil, ainda mais podendo ser eliminado no primeiro jogo, é preciso controlar bem o fator psicológico. Então foi muito especial, estou muito feliz com essa minha primeira medalha em uma competição da FIVB", contou Luciano.