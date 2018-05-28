Capixabas Vinícius e Luciano levam etapa do Mundial de Vôlei de Praia

Uma semana após a dobradinha do país no torneio Quatro Estrelas de Itapema (SC), as duplas brasileiras voltaram a fazer bonito em uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2018. No domingo (27), as cores do Brasil povoaram o pódio no evento de Uma Estrela realizado em Miguel Pereira (RJ). Das seis medalhas possíveis, os brasileiros conquistaram cinco.
No torneio masculino teve parceria do Brasil nos três degraus. Na grande decisão, Os capixabas Vinícius e Luciano bateram Bernat/Harley (RJ/DF) por 2 sets a 1 (22/24, 21/18 e 15/6), em 54 minutos. O bronze também foi definido em uma disputa caseira, e Ramon Gomes/Álvaro (RJ/SE) levou a melhor sobre Felipe Cavazin/Vinícius Cardozo (PR/RJ) por 2 sets a 0 (21/14 e 21/14), em 40 minutos.
"Vir do torneio de qualificação e chegar ao ouro é muito difícil, ainda mais podendo ser eliminado no primeiro jogo, é preciso controlar bem o fator psicológico. Então foi muito especial, estou muito feliz com essa minha primeira medalha em uma competição da FIVB", contou Luciano.
Entre as mulheres as brasileiras conseguiram uma prata e um bronze. Na final, Aline e Diana (SC/PR) lutaram, mas foram superadas pela dupla da Romênia Adriana-Maria Matei e Beata Vaida por 2 sets a 0 (13/21 e 19/21), em 33 minutos. Na briga pelo terceiro posto Tainá/Victoria (SE/MS) venceu Naiana/Rachel (CE/RJ) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19).