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Vôlei de Praia

Capixabas Vinícius e Luciano levam etapa do Mundial de Vôlei de Praia

A dupla do Estado subiu no lugar mais alto do pódio ao bater Bernat/Harley na decisão em Miguel Pereira (RJ)

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 17:29
Uma semana após a dobradinha do país no torneio Quatro Estrelas de Itapema (SC), as duplas brasileiras voltaram a fazer bonito em uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2018. No domingo (27), as cores do Brasil povoaram o pódio no evento de Uma Estrela realizado em Miguel Pereira (RJ). Das seis medalhas possíveis, os brasileiros conquistaram cinco.
Luciano e Vinícius ficaram com o ouro em Miguel Pereira Crédito: CBV/Divulgação
No torneio masculino teve parceria do Brasil nos três degraus. Na grande decisão, Os capixabas Vinícius e Luciano bateram Bernat/Harley (RJ/DF) por 2 sets a 1 (22/24, 21/18 e 15/6), em 54 minutos. O bronze também foi definido em uma disputa caseira, e Ramon Gomes/Álvaro (RJ/SE) levou a melhor sobre Felipe Cavazin/Vinícius Cardozo (PR/RJ) por 2 sets a 0 (21/14 e 21/14), em 40 minutos.
"Vir do torneio de qualificação e chegar ao ouro é muito difícil, ainda mais podendo ser eliminado no primeiro jogo, é preciso controlar bem o fator psicológico. Então foi muito especial, estou muito feliz com essa minha primeira medalha em uma competição da FIVB", contou Luciano.
Entre as mulheres as brasileiras conseguiram uma prata e um bronze. Na final, Aline e Diana (SC/PR) lutaram, mas foram superadas pela dupla da Romênia Adriana-Maria Matei e Beata Vaida por 2 sets a 0 (13/21 e 19/21), em 33 minutos. Na briga pelo terceiro posto Tainá/Victoria (SE/MS) venceu Naiana/Rachel (CE/RJ) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/19).

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