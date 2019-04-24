Capixabas vencem classificatório e Brasil terá força máxima em Xiamen

O Brasil terá força máxima e será o país com mais representantes na etapa quatro estrelas de Xiamen (China) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. Alison/Álvaro Filho (ES/PB), André Stein/George (ES/PB), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e Talita/Taiana (AL/CE) venceram seus jogos pelo classificatório e conquistaram a vaga à fase de grupos da competição.
Serão 10 duplas do país, cinco em cada naipe. A etapa de Xiamen é a primeira a contar pontos para a corrida olímpica brasileira no naipe feminino, e a segunda do masculino, que já teve a disputa da etapa quatro estrelas de Doha, em março.
No masculino, os capixabas avançaram com tranquilidade. Alison e Álvaro Filho passaram pela primeira rodada do classificatório com triunfo por 2 sets a 0 (21/11, 21/13) sobre os chineses Jie Li/Tingyang Yan. Horas depois, na segunda rodada, triunfo por 2 sets a 0 (21/16, 21/18) sobre os russos Kramarenko/Myskiv.
André Stein e George também se classificaram ao superarem os chineses Zuhang Chen/Lingfei Dai por 2 sets a 0 (21/9, 21/15) no Round 1, e a dupla alemã Ehlers/Fluggen, também em sets diretos (22/20, 21/18), no Round 2. É a primeira etapa internacional da dupla formada recentemente, após a separação do time Alison/André Stein.