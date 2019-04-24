Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vôlei de Praia

Capixabas vencem classificatório e Brasil terá força máxima em Xiamen

Alison e Álvaro Filho, além de André Stein e George, e conquistaram vaga na fase de grupos da etapa quatro estrelas do Mundial

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 14:49

André Stein e George venceram os dois jogos do classificatório de Xiamen Crédito: FIVB/Divulgação
O Brasil terá força máxima e será o país com mais representantes na etapa quatro estrelas de Xiamen (China) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. Alison/Álvaro Filho (ES/PB), André Stein/George (ES/PB), Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) e Talita/Taiana (AL/CE) venceram seus jogos pelo classificatório e conquistaram a vaga à fase de grupos da competição.
> Capixabas brilham em competição de caratê nos Estados Unidos
Serão 10 duplas do país, cinco em cada naipe. A etapa de Xiamen é a primeira a contar pontos para a corrida olímpica brasileira no naipe feminino, e a segunda do masculino, que já teve a disputa da etapa quatro estrelas de Doha, em março.
No masculino, os capixabas avançaram com tranquilidade. Alison e Álvaro Filho passaram pela primeira rodada do classificatório com triunfo por 2 sets a 0 (21/11, 21/13) sobre os chineses Jie Li/Tingyang Yan. Horas depois, na segunda rodada, triunfo por 2 sets a 0 (21/16, 21/18) sobre os russos Kramarenko/Myskiv.
Alison (foto) e Álvaro Filho também avançaram à fase de grupos Crédito: FIVB/Divulgação
> Alfredo Chaves recebe Campeonato Capixaba de Voo Livre
André Stein e George também se classificaram ao superarem os chineses Zuhang Chen/Lingfei Dai por 2 sets a 0 (21/9, 21/15) no Round 1, e a dupla alemã Ehlers/Fluggen, também em sets diretos (22/20, 21/18), no Round 2. É a primeira etapa internacional da dupla formada recentemente, após a separação do time Alison/André Stein.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições encolhe no Espírito Santo
Imagem de destaque
Por que a PF retirou credenciais de policial dos EUA no Brasil após caso de Alexandre Ramagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados