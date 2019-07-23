Remo

Capixabas no Pan: o sonho virou realidade para Vangelys Reinke

Remador do Flamengo vai para o seu primeiro Pan-Americano, justamente a competição que fez o capixaba não desistir do esporte há alguns anos

Publicado em 23 de julho de 2019 às 15:29 - Atualizado há 6 anos

Vangelys Reinke, remador capixaba do Flamengo Crédito: Acervo pessoal

A jornada foi árdua, mas enfim o sonho chegou. Aos 28 anos, o capixaba Vangelys Reinke, remador do Flamengo e da seleção brasileira, vai disputar o seu primeiro Pan-Americano da carreira. E foi justamente a competição de Lima, no Peru, que motivou o atleta a não desistir do esporte há cerca de dois anos.

Orgulho é a palavra que hoje define o sentimento de Vangelys ao olhar para trás e ver todo o caminho que trilhou até o Pan.

“A expectativa é muito grande. A sensação de ter conseguido, de ter largado toda a minha vida no Espírito Santo em 2017 para uma tentativa. Já me consideravam sênior, estava com idade avançada para brigar contra caras que já estavam dentro da seleção há muito tempo. Cheguei em 2017 no Rio, em 2018 já entrei na seleção e esse ano já virei um dos favoritos dentro da seleção para disputar essa prova, quatro sem peso leve”.

Remador capixaba Vangelys Reinke foi medalha de prata no Pré-Pan Crédito: Acervo pessoal

A ficha começou a cair que o Pan seria uma realidade quando Vangelys conquistou a prata no Pré-Pan, em 2018. De lá para cá, uma evolução de arrepiar, principalmente coma chegada do técnico alemão Bernhard Stomporowsi, em um megainvestimento do Flamengo.

“A diretoria falou que quer ser campeã na terra e no mar. O Bernhard veio com um modelo de treinamento que nenhum atleta brasileiro já havia passado antes na vida."

Remador capixaba Vangelys Reinke (atrás) com o parceiro Emanuel Borges Crédito: Acervo pessoal

E os resultados não demoraram a aparecer. "Na nossa primeira regata do Estadual esse ano, conseguimos uma vitória com índice de campeão pan-americano. Fizemos 6:03 no quatro sem peso leve, o melhor tempo na Lagoa (Rodrigo de Freitas) com esse barco. Também tivemos ótimos outros resultados, tanto que das 20 vagas da seleção, 15 foram preenchidas por atletas do Flamengo.”

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta