Capixabas no Pan: ginasta Natália Gaudio busca medalha inédita

Experiente ginasta vai para seu terceiro Pan, mas desta vez tem confiança de sobra após uma temporada recheada de conquistas

Publicado em 22 de julho de 2019 às 15:28 - Atualizado há 6 anos

A ginasta capixaba Natalia Gaudio Crédito: Ricardo Bufolin/CBG

Uma imensidão de atletas com um mesmo objetivo: brilhar no Peru. São mais de 6 mil esportistas das Américas nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019 e entre eles, um grupo de capixabas quer levar o nome do Espírito Santo ao lugar mais alto do pódio.

Com mil motivos para acreditar. A experiente ginasta Natália Gaudio, de 26 anos, vai para seu terceiro Pan-Americano da carreira e desta vez está mais confiante do que nunca com a conquista da medalha inédita em Lima, no Peru. Ela hoje é o principal nome da modalidade no Brasil. Seu melhor resultado até hoje foi um 8º lugar em Toronto, em 2015.

Foram boas participações na temporada que lhe renderam um ritmo intenso e moral elevado para a principal competição do ano. No Sul-Americano de Ginástica Rítmica na Colômbia, em junho, a ginasta foi heptacampeã. E mais: no Brasileiro de Ginástica Rítmica, no mesmo mês, mais do que três ouros e três pratas, ela alcançou a nota mais alta da carreira, um incentivo a mais para o Pan de Lima.

“Com certeza passar dos 19 pontos me motivou mais ainda a continuar trabalhando forte para o Pan, porque vi que tenho possibilidade de melhorar cada dia mais. Alcancei notas muito boas no Brasileiro, esse recorde foi na série de maças (19.650). Espero chegar preparada e forte para competir os quatro aparelhos e alcançar notas bem altas também no Pan.”

É no arco e nas maças que Natália Gaudio espera brilhar e, desta forma, acabar com a festa norte-americana. Isso porque a hegemonia da ginástica dos Estados Unidos no lugar mais alto do pódio do Pan-Americano vem desde 2003.

Natália Gaudio em seu primeiro Pan-Americano: o de Guadalajara, em 2011 Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

“Me sinto muito confiante na série de arco e de maças. Fiquei em primeiro lugar na semifinal e na final do Campeonato Brasileiro nesses aparelhos - e também na bola. Só fiquei em segundo lugar na fita. Então estou indo com força total nesses dois aparelhos.”

