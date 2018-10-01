Capixabas estreiam na etapa da China do Mundial de Vôlei de Praia

Lili em ação na etapa de Qinzhou do Mundial de Vôlei de Praia Crédito: FIVB/Divulgação

A participação brasileira na etapa três estrelas de Qinzhou, na China, começou na madrugada desta segunda-feira (01). A competição, que já faz parte da temporada 2018/2019 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, tem cinco parcerias representando o Brasil, quatro no torneio feminino e uma no masculino. Na primeira rodada os brasileiros jogaram cinco vezes e conseguiram três vitórias.

No torneio entre as mulheres, duas capixabas já entraram em ação. Maria Clara e Elize Maia (RJ/ES) superaram Wachowicz/Gruszczynska (POL) por 2 sets a 0 (22/20 e 21/18), enquanto Josi e Lili (SC/ES) acabaram superadas por Paula Soria/María Belén Carro (ESP) por 2 sets a 0 (18/21 e 18/21).

Elize Maia em ação na etapa de Qinzhou do Mundial de Vôlei de Praia Crédito: FIVB/Divulgação

Dupla líder do ranking brasileiro, Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) levaram a melhor sobre Nai-Han Kou e Pi Hsin Liu, de Taiwan, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/16) e a dupla Ângela/Carol Horta (DF/CE) bateu Futami/Hasegawa (JAP) por 2 sets a 0 (21/19 e 28/26).

Pela chave masculina os únicos representantes brasileiros são Oscar e Luciano (RJ/ES), que estão no grupo B, fizeram uma partida equilibrada contra Hudyakov/Bykanov (RUS), mas acabaram superados no tiebreak (21/15, 17/21 e 13/15).