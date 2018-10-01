Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Do outro lado do mundo

Capixabas estreiam na etapa da China do Mundial de Vôlei de Praia

Elize Maia/Maria Clara venceu a primeira partida, enquanto Lili/Josi e Luciano/Oscar acabaram derrotados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 17:16

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 17:16

Lili em ação na etapa de Qinzhou do Mundial de Vôlei de Praia Crédito: FIVB/Divulgação
A participação brasileira na etapa três estrelas de Qinzhou, na China, começou na madrugada desta segunda-feira (01). A competição, que já faz parte da temporada 2018/2019 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, tem cinco parcerias representando o Brasil, quatro no torneio feminino e uma no masculino. Na primeira rodada os brasileiros jogaram cinco vezes e conseguiram três vitórias.
No torneio entre as mulheres, duas capixabas já entraram em ação. Maria Clara e Elize Maia (RJ/ES) superaram Wachowicz/Gruszczynska (POL) por 2 sets a 0 (22/20 e 21/18), enquanto Josi e Lili (SC/ES) acabaram superadas por Paula Soria/María Belén Carro (ESP) por 2 sets a 0 (18/21 e 18/21).
Elize Maia em ação na etapa de Qinzhou do Mundial de Vôlei de Praia Crédito: FIVB/Divulgação
Dupla líder do ranking brasileiro, Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE) levaram a melhor sobre Nai-Han Kou e Pi Hsin Liu, de Taiwan, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/16) e a dupla Ângela/Carol Horta (DF/CE) bateu Futami/Hasegawa (JAP) por 2 sets a 0 (21/19 e 28/26).
Pela chave masculina os únicos representantes brasileiros são Oscar e Luciano (RJ/ES), que estão no grupo B, fizeram uma partida equilibrada contra Hudyakov/Bykanov (RUS), mas acabaram superados no tiebreak (21/15, 17/21 e 13/15).
Todas as duplas do Brasil voltam a entrar em ação nesta terça-feira (02), em busca de uma vaga na próxima fase do torneio. A etapa três estrelas rende 600 pontos aos campeões, além de cerca de R$ 40 mil em prêmios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG
Imagem de destaque
PM que matou mulheres em Cariacica é investigado por morte de trans
Imagem de destaque
10 profissões nas áreas de tecnologia e dados para quem quer mudar de carreira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados