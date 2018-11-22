Capixabas Didi e Varejão são convocados para a seleção de basquete

Os capixabas Didi e Anderson Varejão Crédito: Barbara Grebe/CBB

Amarelinha neles! Os capixabas Didi, ala do Franca, e Anderson Varejão, pivô do Flamengo, foram convocados para a seleção brasileira masculina de basquete, que enfrentará a República Dominicana, dia 30 de novembro, e o Canadá, dia 03 de dezembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2019.

O anúncio dos selecionados foi feito pelo técnico da seleção, o croata Aleksandar Petrovic, no Corinthians, em São Paulo, em cujo ginásio ocorrerão as duas partidas. Além da convocação, Petrovic fez críticas à qualidade do basquete jogado no NBB. Ele afirmou que pretende implementar na equipe um estilo de jogo europeizado, mais de acordo com o modelo que ele pensa para a seleção.

- Não quero privar tiros de três de Benite ou Hettsheimeir. Mas desde que seja em momentos oportunos. Eu quero os jogadores brigando, defendendo e pensando - comentou.

- Não quero perder uma vaga para Tóquio por causa de erros de arremesso ou erros infantis - complementou o croata.

Marcelinho Huertas e Yago são os maiores desfalques nesta janela das eliminatórias. O armador do Paulistano sofreu uma lesão nesta semana, em partida do NBB. Já Huertas, que há anos é o capitão da seleção, não foi chamado devido ao calendário da Euroliga. Seu time na Espanha, o Baskonia, vive um momento instável na competição e segurou todos os jogadores no período.

Se o Brasil conseguir vencer República Dominicana e Canadá, estará com a vaga assegurada no Mundial da China. Até agora, a equipe teve seis vitórias e duas derrotas na campanha (perdeu para Venezuela e Canadá). Ao todo, sete seleções das Américas vão para o mundial.

Em fevereiro, a seleção encerrará sua participação nas eliminatórias contra Ilhas Virgens (dia 21) e República Dominicana (24). Os dois duelos serão realizados no exterior.

Os convocados

Scott Machado - South Bay Lakers

Arthur Pecos - Mogi

Vitor Benite - Cedevita, da Croácia

Leandrinho - sem clube

Marcos Louzada (Didi) - Franca

Léo Meindl - Paulistano

Marquinhos - Flamengo

Rafa Mineiro - Flamengo

Augusto Lima - Cedevita, da Croácia

Lucas Dias - Franca

Lucas Bebê - Montekat Fuenlabrada, da Espanha

Anderson Varejão - Flamengo