Capixabas Didi e Varejão são convocados para a seleção de basquete

Amarelinha neles! Os capixabas Didi, ala do Franca, e Anderson Varejão, pivô do Flamengo, foram convocados para a seleção brasileira masculina de basquete, que enfrentará a República Dominicana, dia 30 de novembro, e o Canadá, dia 03 de dezembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2019.
O anúncio dos selecionados foi feito pelo técnico da seleção, o croata Aleksandar Petrovic, no Corinthians, em São Paulo, em cujo ginásio ocorrerão as duas partidas. Além da convocação, Petrovic fez críticas à qualidade do basquete jogado no NBB. Ele afirmou que pretende implementar na equipe um estilo de jogo europeizado, mais de acordo com o modelo que ele pensa para a seleção.
- Não quero privar tiros de três de Benite ou Hettsheimeir. Mas desde que seja em momentos oportunos. Eu quero os jogadores brigando, defendendo e pensando - comentou.
- Não quero perder uma vaga para Tóquio por causa de erros de arremesso ou erros infantis - complementou o croata.
Marcelinho Huertas e Yago são os maiores desfalques nesta janela das eliminatórias. O armador do Paulistano sofreu uma lesão nesta semana, em partida do NBB. Já Huertas, que há anos é o capitão da seleção, não foi chamado devido ao calendário da Euroliga. Seu time na Espanha, o Baskonia, vive um momento instável na competição e segurou todos os jogadores no período.
Se o Brasil conseguir vencer República Dominicana e Canadá, estará com a vaga assegurada no Mundial da China. Até agora, a equipe teve seis vitórias e duas derrotas na campanha (perdeu para Venezuela e Canadá). Ao todo, sete seleções das Américas vão para o mundial.
Em fevereiro, a seleção encerrará sua participação nas eliminatórias contra Ilhas Virgens (dia 21) e República Dominicana (24). Os dois duelos serão realizados no exterior.
Os convocados
Scott Machado - South Bay Lakers
Arthur Pecos - Mogi
Vitor Benite - Cedevita, da Croácia
Leandrinho - sem clube
Marcos Louzada (Didi) - Franca
Léo Meindl - Paulistano
Marquinhos - Flamengo
Rafa Mineiro - Flamengo
Augusto Lima - Cedevita, da Croácia
Lucas Dias - Franca
Lucas Bebê - Montekat Fuenlabrada, da Espanha
Anderson Varejão - Flamengo
Rafa Luz - Morabank Andorra, da Espanha