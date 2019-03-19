Capixabas brilham e conquistam medalhas em disputas de artes marciais

Capixabas contemplados pelo programa Bolsa Atleta conquistaram medalhas em vários torneios de artes marciais no último fim de semana. O destaque ficou por conta do lutador de taekwondo Guilherme Felix, que foi bronze no Aberto Internacional em Lommel, na Bélgica, no sábado (16). A competição contou pontuação para o ranking mundial da modalidade.

O lutador de taekwondo Guilherme Felix foi bronze no Aberto Internacional em Lommel, na Bélgica Crédito: Sesport/Divulgação

Depois de subir ao pódio, o lutador seguiu para a Búlgaria. Lá, Guilherme disputará, no próximo domingo (24), o Open Multi European Games, mais um campeonato que contará pontos para o ranking internacional.

Outro destaque do taekwondo capixaba foi Gabriel Gobbi. Na seletiva estadual Combat Games, realizada no domingo (17), no CT Jayme Navarro de Carvalho, na Sesport, em Bento Ferreira, Vitória, ele conseguiu a classificação para o Brasileiro Escolar, em Palmas, no Tocantins, que será disputado entre os dias 18 e 21 de abril.

Caratê

Em Venda Nova do Imigrante, também no sábado (16), aconteceu a disputa do Open Nacional de Karatê. Bruno Conde e Thais Muglia conquistaram dois ouros, cada um. Tamillis Pimenta foi outra que subiu ao lugar mais alto do pódio. Já Érika Andrade e Raylaine Sara chegaram na terceira colocação em suas respectivas categorias. Resultado: um saldo total de sete medalhas, sendo cinco de ouro, para os bolsistas na “Terra da Polenta”, em uma competição que vale pontuação para o ranking nacional.

Open Nacional de Karatê: Thais Muglia, Bruno Conde, Tamillis Pimenta e Raylaine Sara Crédito: Sesport/Divulgação

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