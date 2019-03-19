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Atletas

Capixabas brilham e conquistam medalhas em disputas de artes marciais

O destaque ficou por conta do lutador de taekwondo Guilherme Felix, que foi bronze no Aberto Internacional em Lommel, na Bélgica

Publicado em 

18 mar 2019 às 21:31

Publicado em 18 de Março de 2019 às 21:31

Capixabas contemplados pelo programa Bolsa Atleta conquistaram medalhas em vários torneios de artes marciais no último fim de semana. O destaque ficou por conta do lutador de taekwondo Guilherme Felix, que foi bronze no Aberto Internacional em Lommel, na Bélgica, no sábado (16). A competição contou pontuação para o ranking mundial da modalidade.
O lutador de taekwondo Guilherme Felix foi bronze no Aberto Internacional em Lommel, na Bélgica Crédito: Sesport/Divulgação
Depois de subir ao pódio, o lutador seguiu para a Búlgaria. Lá, Guilherme disputará, no próximo domingo (24), o Open Multi European Games, mais um campeonato que contará pontos para o ranking internacional.
Outro destaque do taekwondo capixaba foi Gabriel Gobbi. Na seletiva estadual Combat Games, realizada no domingo (17), no CT Jayme Navarro de Carvalho, na Sesport, em Bento Ferreira, Vitória, ele conseguiu a classificação para o Brasileiro Escolar, em Palmas, no Tocantins, que será disputado entre os dias 18 e 21 de abril.
Caratê
Em Venda Nova do Imigrante, também no sábado (16), aconteceu a disputa do Open Nacional de Karatê. Bruno Conde e Thais Muglia conquistaram dois ouros, cada um. Tamillis Pimenta foi outra que subiu ao lugar mais alto do pódio. Já Érika Andrade e Raylaine Sara chegaram na terceira colocação em suas respectivas categorias. Resultado: um saldo total de sete medalhas, sendo cinco de ouro, para os bolsistas na “Terra da Polenta”, em uma competição que vale pontuação para o ranking nacional.
Open Nacional de Karatê: Thais Muglia, Bruno Conde, Tamillis Pimenta e Raylaine Sara Crédito: Sesport/Divulgação
Judô
No judô, na disputa da Copa São Paulo, sábado (16), na capital paulista, quem também faturou uma medalha de bronze foi Juliana Oliveira. A competição é uma das mais importantes do país e contou com cerca de 2.500 atletas inscritos.

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