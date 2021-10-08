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Vôlei de Praia

Capixabas avançam às quartas de final na 2ª etapa do Circuito Brasileiro

No feminino, Elize Maia e Thamela entram em quadra pelas quartas de final às 9h50 deste sábado (09). No masculino Alison e Guto, e André e George seguem na disuta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 20:21

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 20:21

Thamela agora vai buscar a vaga na semifinal, ao lado de Elize Maia
Thamela agora vai buscar a vaga na semifinal, ao lado de Elize Maia Crédito: William Lucas/Inovafoto/CBV
A segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open 2021 contou com 30 partidas nesta sexta-feira (08), e definiu os classificados às quartas de final em ambos os naipes. No torneio, que acontece na arena montada na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), no Rio de Janeiro (RJ), os atletas capixabas seguem na disputa. No feminino Elize Maia e Thâmela avançaram, e no masculino, Alison e André Stein, cada um com seu respectivo parceiro,  também estão disputa. 
A competição, que afunilou, segue ao longo deste sábado (09), com as quartas de final e semifinais dos dois naipes. No feminino, Andressa/Vitoria (PB/RJ) encaram Maria Elisa/Fernanda Berti (RJ), às 9h. No mesmo horário se enfrentam Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ) e Taiana/Hege (CE). Às 9h50 mais dois duelos. Elize Maia/Thamela (ES) medem forças com Tainá/Vic (SE/MS), e Rebecca/Talita (CE), campeãs da etapa passada, jogam com Ângela/Tory Paranaguá (DF/CE). 

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Entre os homens o dia começou com a segunda rodada da fase de grupos e logo em seguida duas partidas de repescagem para completar as últimas vagas nas oitavas de final. Com os confrontos definidos, a parte da tarde desta sexta-feira (08) foi movimentada com os jogos eliminatórios. 
Nas quartas de final, a partir deste sábado (09), Adrielson e Arthur Mariano enfrentam Oscar e Saymon (RJ/MS), às 11h30. No mesmo horário do duelo entre Hevaldo/Adelmo (CE/BA) e André/George (ES/PB). André e George, atuais bicampeões brasileiros, ficaram de fora do pódio na etapa anterior. Nesta sexta-feira, eles passaram por Fernandão/Fábio (ES/CE) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/15).
Nas outras duas partidas das quartas de final masculinas, que acontecem por volta das 11h10, Vitor Felipe e Renato Andrew (PB), campeões do torneio anterior, enfrentam Alison/Guto (ES/RJ). Evandro/Álvaro Filho (RJ/PB), que levou a prata na abertura da temporada 2021, encara os medalhistas de bronze, Pedro Solberg/Arthur Lanci (RJ/PR).

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