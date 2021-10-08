Capixabas avançam às quartas de final na 2ª etapa do Circuito Brasileiro

Thamela agora vai buscar a vaga na semifinal, ao lado de Elize Maia Crédito: William Lucas/Inovafoto/CBV

A segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open 2021 contou com 30 partidas nesta sexta-feira (08), e definiu os classificados às quartas de final em ambos os naipes. No torneio, que acontece na arena montada na Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), no Rio de Janeiro (RJ), os atletas capixabas seguem na disputa. No feminino Elize Maia e Thâmela avançaram, e no masculino, Alison e André Stein, cada um com seu respectivo parceiro, também estão disputa.

A competição, que afunilou, segue ao longo deste sábado (09), com as quartas de final e semifinais dos dois naipes. No feminino, Andressa/Vitoria (PB/RJ) encaram Maria Elisa/Fernanda Berti (RJ), às 9h. No mesmo horário se enfrentam Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ) e Taiana/Hege (CE). Às 9h50 mais dois duelos. Elize Maia/Thamela (ES) medem forças com Tainá/Vic (SE/MS), e Rebecca/Talita (CE), campeãs da etapa passada, jogam com Ângela/Tory Paranaguá (DF/CE).

TORNEIO MASCULINO

Entre os homens o dia começou com a segunda rodada da fase de grupos e logo em seguida duas partidas de repescagem para completar as últimas vagas nas oitavas de final. Com os confrontos definidos, a parte da tarde desta sexta-feira (08) foi movimentada com os jogos eliminatórios.

Nas quartas de final, a partir deste sábado (09), Adrielson e Arthur Mariano enfrentam Oscar e Saymon (RJ/MS), às 11h30. No mesmo horário do duelo entre Hevaldo/Adelmo (CE/BA) e André/George (ES/PB). André e George, atuais bicampeões brasileiros, ficaram de fora do pódio na etapa anterior. Nesta sexta-feira, eles passaram por Fernandão/Fábio (ES/CE) por 2 sets a 0 (21/18 e 21/15).