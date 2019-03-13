Capixabas Alison e André Stein vão à repescagem da etapa de Doha

O Brasil conseguiu classificar quatro de suas cinco duplas à fase eliminatória da etapa de Doha, no Qatar, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2019. Após os jogos desta quarta (13), pela fase de grupos, Pedro Solberg/Vitor (RJ/PB) e Guto/Saymon (RJ/MS) já se garantiram nas oitavas de final e seguem invictos.

Por outro lado, os capixabas Alison/André Stein e Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) tiveram um tropeço e começam a próxima fase partindo da repescagem. Nesta quinta, ocorrem os duelos da repescagem e oitavas de final.

Arena central da etapa quatro estrelas de Doha, do Qatar Crédito: Divulgação/FIVB

Alison e André Stein (ES) tiveram um resultado negativo e um positivo. Eles começaram o dia sendo superados pelos austríacos Robin Seidl e Philipp Waller por 2 sets a 1 (21/12, 21/23, 15/9), em 48 minutos. Horas depois, se recuperaram e venceram os chineses Peng Gao e Yang Li por 2 sets a 1 (19/21, 21/19, 11/15), em 52 minutos, avançando em terceiro lugar na chave D.

As duplas campeãs em Doha recebem 800 pontos no ranking do Circuito Mundial e uma premiação de cerca de R$ 75 mil. A etapa será a abertura da corrida olímpica brasileira no naipe masculino. No naipe feminino, a abertura ocorre na etapa de Xiamen, na China, de 24 a 28 de abril.

Doha é a segunda de dez etapas do nível quatro estrelas programadas para o Circuito Mundial em 2019. Estão agendadas ainda outras duas etapas cinco estrelas e o Campeonato Mundial para este ano. A corrida olímpica, porém, segue até fevereiro de 2020.