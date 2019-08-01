Home
Capixaba vai concorrer a prêmio de maior onda surfada do Brasil

Rodrigo Cardoso se credenciou ao Prêmio Gigantes do Brasil, por ter surfado uma onda gigante no pico Avalanche, em Vila Velha

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 21:45

 - Atualizado há 6 anos

O surfista Rodrigo Cardoso vai concorrer a maior onda surfada do Brasil Crédito: Gabriel Henriques/@gh.images

O surfista Rodrigo Cardoso conseguiu alcançar um feito inédito para o surfe do Espírito Santo. Aos 25 anos, o capixaba que é morador de Jacaraípe, na Serra, se credenciou ao Prêmio Gigantes do Brasil, por ter surfado uma onda gigante (entre 8 e 9 metros) no pico Avalanche, em Vila Velha no domingo (21). Essa é a primeira vez que um capixaba está concorrendo ao prêmio. O vencedor leva R$ 7 mil e uma vaga para competir a 2ª edição do desafio Internacional de Town In Gigantes de Nazaré, que acontecerá entre Outubro de 2019 e Janeiro de 2020 em Nazaré, Portugal.  

O Prêmio Gigantes do Brasil vai escolher qual a maior onda surfada na temporada de 2019. O júri será formado por profissionais de imagem, técnicos de uma universidade (a ser divulgada) e por membros atuantes do big wave surfing. Eles analisarão várias vezes as imagens até ser selecionado o vencedor.

Rodrigo Cardoso relatou como foi o momento em que recebeu a notícia para participar e como estão as expectativas para o campeonato. 

Eles entraram em contato comigo através das redes socais dizendo que aconteceria o campeonato e que minha onda entraria na disputa. Foi uma grande surpresa, não esperava por isso. Fiquei muito feliz por ser o primeiro capixaba a participar e por poder representar meu Estado

Rodrigo Cardoso, surfista
O surfista, que tem paixão por ondas grandes, disse que nunca teve a chance de surfar uma no Espírito Santo. A oportunidade surgiu "pertinho de casa" e para ele a sensação foi incrível. "É um sentimento muito gratificante. Fico feliz em fazer parte da história do surfe capixaba, ainda mais participando de uma disputa com surfistas de todo Brasil", ressaltou.  

A princípio, o capixaba afirmou ter ficado assustado na hora de encarar as ondas gigantes, mas que estava preparado. Segundo ele, o preparo físico deve ser constante para que o profissional esteja confiante nessas situações.

O Prêmio Gigantes do Brasil tornou-se um grande sonho para Rodrigo Cardoso que sempre teve vontade de bater recordes dentro do surfe. “Será uma experiência de grande aprendizado e pretendo me esforçar ao máximo para levar o grande prêmio pra casa”, falou. 

*O autor é residente em jornalismo. Texto sob supervisão de Filipe Souza

