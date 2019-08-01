Surfe

Capixaba vai concorrer a prêmio de maior onda surfada do Brasil

Rodrigo Cardoso se credenciou ao Prêmio Gigantes do Brasil, por ter surfado uma onda gigante no pico Avalanche, em Vila Velha

O surfista Rodrigo Cardoso vai concorrer a maior onda surfada do Brasil Crédito: Gabriel Henriques/@gh.images

O surfista Rodrigo Cardoso conseguiu alcançar um feito inédito para o surfe do Espírito Santo. Aos 25 anos, o capixaba que é morador de Jacaraípe, na Serra, se credenciou ao Prêmio Gigantes do Brasil, por ter surfado uma onda gigante (entre 8 e 9 metros) no pico Avalanche, em Vila Velha no domingo (21). Essa é a primeira vez que um capixaba está concorrendo ao prêmio. O vencedor leva R$ 7 mil e uma vaga para competir a 2ª edição do desafio Internacional de Town In Gigantes de Nazaré, que acontecerá entre Outubro de 2019 e Janeiro de 2020 em Nazaré, Portugal.

O Prêmio Gigantes do Brasil vai escolher qual a maior onda surfada na temporada de 2019. O júri será formado por profissionais de imagem, técnicos de uma universidade (a ser divulgada) e por membros atuantes do big wave surfing. Eles analisarão várias vezes as imagens até ser selecionado o vencedor.

Rodrigo Cardoso relatou como foi o momento em que recebeu a notícia para participar e como estão as expectativas para o campeonato.

Eles entraram em contato comigo através das redes socais dizendo que aconteceria o campeonato e que minha onda entraria na disputa. Foi uma grande surpresa, não esperava por isso. Fiquei muito feliz por ser o primeiro capixaba a participar e por poder representar meu Estado Rodrigo Cardoso, surfista •

O surfista, que tem paixão por ondas grandes, disse que nunca teve a chance de surfar uma no Espírito Santo. A oportunidade surgiu "pertinho de casa" e para ele a sensação foi incrível. "É um sentimento muito gratificante. Fico feliz em fazer parte da história do surfe capixaba, ainda mais participando de uma disputa com surfistas de todo Brasil", ressaltou.

A princípio, o capixaba afirmou ter ficado assustado na hora de encarar as ondas gigantes, mas que estava preparado. Segundo ele, o preparo físico deve ser constante para que o profissional esteja confiante nessas situações.

O Prêmio Gigantes do Brasil tornou-se um grande sonho para Rodrigo Cardoso que sempre teve vontade de bater recordes dentro do surfe. “Será uma experiência de grande aprendizado e pretendo me esforçar ao máximo para levar o grande prêmio pra casa”, falou.

