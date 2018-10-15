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Vôlei de Praia

Capixaba Thãmela e parceira Aninha dão adeus aos Jogos da Juventude

A jovem dupla ficou no caminho nas oitavas de final após derrota para dupla italiana, em Buenos Aires
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 14:30

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 14:30

A capixaba Thãmela sobe no bloqueio contra italiana Crédito: COI/Divulgação
A última dupla brasileira ainda em ação no torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires deu adeus à disputa por medalhas na manhã deste domingo (14). Aninha e Thãmela (MS/ES) ficaram no caminho nas oitavas de final, encerrando a participação do Brasil.
Aninha e Thãmela fizeram um jogo bastante equilibrado contra as italianas Cláudia e Nicol, mas acabaram superadas no tiebreak (21/13, 18/21 e 15/17). 
A dupla Aninha e Thãmela Crédito: COI/Divulgação
Confira os jogos da capixaba e sua parceira nos Jogos Olímpicos da Juventude:
Primeira fase
Aninha/Thãmela (MS/ES) 2x0 Adicia/Lyn (DMA) (21/8 e 21/4)
Aninha/Thãmela (MS/ES) 2x0 Rosick/Vermette (CAN) (21/14 e 21/10)
Aninha/Thãmela (MS/ES) 0x2 Voronina/Bocharova (RUS) (14/21 e 15/21)
Repescagem
Aninha/Thãmela (MS/ES) 2x0 Rafini/Arends (ARU) (21/7 e 21/2)
Oitavas de final
Aninha/Thãmela (MS/ES) 1x2 Cláudia/Nicol (ITA) (21/13, 18/21 e 15/17)
 

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