Capixaba Thãmela e parceira Aninha dão adeus aos Jogos da Juventude

A última dupla brasileira ainda em ação no torneio de vôlei de praia dos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires deu adeus à disputa por medalhas na manhã deste domingo (14). Aninha e Thãmela (MS/ES) ficaram no caminho nas oitavas de final, encerrando a participação do Brasil.
Aninha e Thãmela fizeram um jogo bastante equilibrado contra as italianas Cláudia e Nicol, mas acabaram superadas no tiebreak (21/13, 18/21 e 15/17).
Confira os jogos da capixaba e sua parceira nos Jogos Olímpicos da Juventude:
Primeira fase
Aninha/Thãmela (MS/ES) 2x0 Adicia/Lyn (DMA) (21/8 e 21/4)
Aninha/Thãmela (MS/ES) 2x0 Rosick/Vermette (CAN) (21/14 e 21/10)
Aninha/Thãmela (MS/ES) 0x2 Voronina/Bocharova (RUS) (14/21 e 15/21)
Repescagem
Aninha/Thãmela (MS/ES) 2x0 Rafini/Arends (ARU) (21/7 e 21/2)
Oitavas de final
Aninha/Thãmela (MS/ES) 1x2 Cláudia/Nicol (ITA) (21/13, 18/21 e 15/17)