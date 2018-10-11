Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vôlei de praia

Capixaba segue invicta e avança nos Jogos Olímpicos da Juventude

Ao lado da parceira Aninha, a capixaba Thãmela venceu os dois jogos disputados em Buenos Aires
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 23:10

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 23:10

Na segunda rodada do torneio de vôlei de praia nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires as duplas brasileiras tiveram mais uma vez resultados distintos. Nesta quarta-feira (10), Aninha/Thãmela (ES) venceram na chave feminina, enquanto João Pedro/Gabriel (PR) acabaram derrotados.
Aninha e a capixaba Thãmela estão invictas nos Jogos Olímpicos da Juventude Crédito: Divulgação/COI
Pelo grupo B do feminino, Aninha e Thãmela repetiram a boa atuação da estreia e venceram as canadenses Roskic e Vermmete por 2 sets a 0 (21/14 e 21/10).  Nesta sexta-feira (12) acontece a terceira rodada da primeira fase. Aninha/Thamela enfrentam Voronina/Bocharova (RUS), às 9h. 
Ao todo são 64 duplas (32 de cada gênero) de todos os continentes e divididas em oito grupos com quatro times em cada. Na primeira fase as duplas jogam entre si no grupo, as três melhores em cada avançam para a fase eliminatória. As finais serão no dia 17 de outubro.
Os Jogos Olímpicos da Juventude foram criados a partir da ideia Johan Rosenzopf e confirmada pela 119ª sessão do Comitê Olímpico Internacional em 2007. A primeira edição aconteceu em 2010 em Singapura. A cidade chinesa de Nanquim recebeu a competição em 2014. Depois de Buenos Aires 2018, a capital senegalesa, Dakar, será a próxima parada do evento, em 2022.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados