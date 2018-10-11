Capixaba segue invicta e avança nos Jogos Olímpicos da Juventude

Na segunda rodada do torneio de vôlei de praia nos Jogos Olímpicos da Juventude de Buenos Aires as duplas brasileiras tiveram mais uma vez resultados distintos. Nesta quarta-feira (10), Aninha/Thãmela (ES) venceram na chave feminina, enquanto João Pedro/Gabriel (PR) acabaram derrotados.

Aninha e a capixaba Thãmela estão invictas nos Jogos Olímpicos da Juventude Crédito: Divulgação/COI

Pelo grupo B do feminino, Aninha e Thãmela repetiram a boa atuação da estreia e venceram as canadenses Roskic e Vermmete por 2 sets a 0 (21/14 e 21/10). Nesta sexta-feira (12) acontece a terceira rodada da primeira fase. Aninha/Thamela enfrentam Voronina/Bocharova (RUS), às 9h.

Ao todo são 64 duplas (32 de cada gênero) de todos os continentes e divididas em oito grupos com quatro times em cada. Na primeira fase as duplas jogam entre si no grupo, as três melhores em cada avançam para a fase eliminatória. As finais serão no dia 17 de outubro.