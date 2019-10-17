Home
>
Mais Esportes
>
Capixaba Rodolfo, sobre a preparação para o Sul-Americano de basquete: "exaustiva"

Capixaba Rodolfo, sobre a preparação para o Sul-Americano de basquete: "exaustiva"

Seleção brasileira sub-17 disputa a competição a partir do dia 28 de outubro, em Santiago, no Chile

Imagem de perfil de A Gazeta

A Gazeta

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 20:55

 - Atualizado há 6 anos

Rodolfo Bolis, capixaba da seleção brasileira sub-17 de basquete Crédito: Reprodução/CBB

A seleção brasileira Sub-17 de basquete iniciou a preparação para a disputa do Sul-Americano, que acontece em Santiago, no Chile, entre os dias 28 de outubro a 2 de novembro. E a primeira semana de trabalho foi puxada para a equipe que treina na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro.

Recomendado para você

Com 150 competidores em 13 modalidades, evento confirma o Espírito Santo entre as forças do esporte náutico no país

Ranking Capixaba de vela premia atletas no Iate Clube

Competição é a divisão de acesso ao NBB

Cetaf/VilaVelha é confirmado na Liga Ouro de basquete

Prova de 8 km será realizada ao longo da orla da cidade do Sul do Espírito Santo

Piúma recebe 8ª edição da Corrida Paletitas, em janeiro

Um dos quinze jogadores convocados pelo técnico Léo Fugueiró, o capixaba Rodolfo Bolis afirma que as atividades estão sendo exaustivas e que a equipe está evoluindo.

"A primeira semana de preparação está sendo muito boa, com treinos exaustivos, estamos aprendendo muito e evoluindo", declarou em entrevista à CBB.

O ala-pivô da NBA Academy, do México, ainda falou da satisfação de representar o país em mais uma competição.

"Estar de volta à seleção é uma gratificação sem palavras, ainda mais sendo uma categoria acima da minha. Além disso, poder ajudar o país é sempre uma honra".

No Sul-Americano Sub-17 de basquete, o Brasil está no Grupo B, ao lado de Chile, Equador e Paraguai. A estreia será no dia 28, contra o Paraguai, às 16h. O time volta à quadra no dia 29, diante do Equador, às 16h, e depois, no dia 30, encara o Chile, dono da casa, às 20h. As duas melhores avançam para às semifinais. No Grupo A estão Venezuela, Uruguai, Colômbia e Argentina.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais