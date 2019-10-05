Revezamento 4x100m

Capixaba Paulo André fica sem medalha, mas seleção vai a Tóquio

Paulo André faz parte do quarteto com Rodrigo Nascimento, Vitor Hugo dos Santos e Derick Silva. Eles bateram o recorde sul-americano em Doha, mas ficaram em quarto lugar

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 18:59 - Atualizado há 6 anos

Quarteto brasileiro comemorou após conquistar a vaga na final do revezamento 4x100m masculino Crédito: WAGNER CARMO/CPB

A equipe brasileira masculina do revezamento 4x100m terminou sua participação no Campeonato Mundial de Atletismo de Doha, Catar, na quarta posição. Os brasileiros fecharam com o tempo de 37s72, que é o novo recorde sul-americano.

Com o tempo, o time formado pelo capixaba Paulo André Camilo e por Rodrigo Nascimento, Vitor Hugo dos Santos e Derick Silva garantiu uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio, no ano que vem.

“Fizemos essa marca muito boa, a realidade do Brasil hoje é o 4x100m. Vamos melhorar individualmente para trazer bons resultados no 4x100m. Continuem confiando na gente, Tóquio é logo ali”, disse Paulo André após a prova ao GloboEsporte.com.

O ouro no 4x100m masculino ficou com os Estados Unidos. A equipe americana, que fez 37s10 - recorde do Campeonato Mundial - foi formada por Christian Coleman, Justin Gatlin, Noah Lyles e Michael Rodgers. A prata foi para a Grã-Bretanha, com 37s36, seguida pelo Japão, bronze com 37s43. A África do Sul terminou em quinto, com 37s73.

