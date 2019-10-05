Capixaba Paulo André fica sem medalha, mas seleção vai a Tóquio

A equipe brasileira masculina do revezamento 4x100m terminou sua participação no Campeonato Mundial de Atletismo de Doha, Catar, na quarta posição. Os brasileiros fecharam com o tempo de 37s72, que é o novo recorde sul-americano.
Com o tempo, o time formado pelo capixaba Paulo André Camilo e por Rodrigo Nascimento, Vitor Hugo dos Santos e Derick Silva garantiu uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio, no ano que vem.
“Fizemos essa marca muito boa, a realidade do Brasil hoje é o 4x100m. Vamos melhorar individualmente para trazer bons resultados no 4x100m. Continuem confiando na gente, Tóquio é logo ali”, disse Paulo André após a prova ao GloboEsporte.com.
O ouro no 4x100m masculino ficou com os Estados Unidos. A equipe americana, que fez 37s10 - recorde do Campeonato Mundial - foi formada por Christian Coleman, Justin Gatlin, Noah Lyles e Michael Rodgers. A prata foi para a Grã-Bretanha, com 37s36, seguida pelo Japão, bronze com 37s43. A África do Sul terminou em quinto, com 37s73.